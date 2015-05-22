IPI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doğan Medya Grubu ve Hürriyet'ten özür dilemeye çağırıyoruz

Dünyanın en köklü ve yaygın gazetecilik örgütlerinden biri olan Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğan Medya Grubu'nu hedef almasıyla ilgili bir açıklama yaptı. IPI Yönetim Kurulu üyelerinin tümü tarafından imzalanan bildiride, "Doğan Medya Grubu’na ve Hürriyet’e karşı sürdürülen karalama kampanyasının derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

16 Mayıs’ta, Hurriyet.com.tr’de "Dünya şokta! Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam" başlığıyla Mısır’ın bir önceki seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için verilen idam kararının duyurulduğu ve o günden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerinin ve ardından AKP’nin bazı destekçilerinin Doğan Medya Grubu’nu hedef aldığı belirtildi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin onları hedef alan son karalama kampanyasını kınıyoruz'





"Biz aşağıda imzası bulunan IPI Yönetim Kurulu üyeleri, Doğan Medya Grubu’ndaki ve Hürriyet’teki meslektaşlarımızla dayanışma sergilemek üzere bu bildiriyi yazıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin onları hedef alan son karalama kampanyasını kınıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçlamaları ve taraftarlarınca başlatılan kampanya, özellikle Türkiye 7 Haziran genel seçimlerine gidiyorken, abes olduğu kadar, tehlikelidir de. Türkiye Anayasası’na göre partiler üstü konumda bulunması gereken bir devlet başkanının, daha fazla güce ulaşmasını sağlayacak bir parlamento çoğunluğuna ulaşmak için eleştirel sesleri susturma amacıyla yaptığı görüntüsünü doğuracak bir şekilde, samimiyetsizlikle korku ve kutuplaştırma yayması yakışıksızdır.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu kampanyaya ve ayrıca kendisini eleştirenleri hedeflemek için kullandığı hakaretle ilgili mevzuata bağlılığına son vermeye; Doğan Medya Grubu ve Hürriyet’ten özür dilemeye çağırıyoruz. Aynı şekilde, seçimlerde aday olanlar dahil AKP üyelerini de, bu kampanyayla aralarına mesafe koymaya ve bağımsız medyayı, hele ki böyle sorumsuz bir tavırla hedeflemekten kaçınmaya davet ediyoruz.Son olarak Türk savcılarına, söz konusu başlığı gerekçe göstererek gazetecileri hedef alan o absürd suç duyurusunu reddetme çağrısında bulunuyoruz. Son 10 yılda basın özgürlüğünde sert bir gerileme yaşayan Türkiye halkının bundan daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz."

'Göz korkutma kampanyalarının gazetecilik camiasında yaratacağı olumsuz etki son derece açıktır'

Hurriyet.com.tr'ye konuşan IPI İcra Direktörü Barbara Trionfi de "Türkiye’deki IPI üyeleri ve birçok meslektaşlarının susmayı seçmesine neden olan korku iklimine karşın bağımsız, eleştirel gazetecilik yapmaya çalışan tüm gazeteciler, editörler ve yayıncılar konusunda çok endişeli olduğunu" söyledi.Trionfi sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Hürriyet’e karşı sürdürülen türden göz korkutma kampanyalarının gazetecilik camiasında yaratacağı olumsuz etki (chilling effect) son derece açıktır. Bunun Türkiye’deki diğer cesur, sözünü sakınmayan gazetecileri de sansürü tercih etmesinden ve hayati önemdeki bilgilerin ve kanaatlerin kaybolmasından korkuyoruz."