Erdoğan'dan Aydın Doğan'a: Sizin döneminizde 1'e 5 kazandım diyen sen değil misin?

Ankara'daki Esentepe Parkı'nın açılısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hürriyet gazetesinin bugünkü sayısında, "Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz" başlığıyla yayımlanan yazıyla ilgili konuştu. Doğan Medya Grubu'nun başkanı Aydın Doğan'a hitaben konuşan Erdoğan, "Sen değil misin '411 el kaosa kalktı', sen değil misin benim seçilme hakkım elimden alındığı zaman 'muhtar bile olamaz' diye başlık atan" ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan'ın kendisine gelip, "Sizin döneminizde 1'e 5 kazandım" dediğini belirten cumhurbaşkanı, kendisinin de "Hakkın olanı her zaman alırsın. Ama hakkın olmayanı alamazsın" cevabını verdiğini söyledi. Erdoğan, Doğan Medya Grubu'yla ilgili olarak, "Bunlar hükümet yıkmaya, hükümet kurmaya alışmış olan yazılı be görsel medyadır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının Aydın Doğan'la ilgili bölümleri Hürriyet'teki habere sonradan eklendi

Erdoğan'ın konuşması, Hürriyet gazetesinin internet sitesinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da konuştu" başlığıyla yer alırken, cumhurbaşkanının Aydın Doğan'a yönelik sözleri, gazetenin aktardığı konuşma metninin ilk halinde yer almadı. Erdoğan'ın konuşmasını hızlı bir şekilde manşetten indiren Hürriyet gazetesi, cumhurbaşkanının Aydın Doğan'la ilgili sözlerini, sonradan yazının içine ekledi.

Hürriyet gazetesi bugün yayımladığı yazıda, Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi hakkında atılan "Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam" başlığını eleştirerek, "Ey Doğan Medya Grubu, siz daha avucunuzu çok yalarsınız" diyen Erdoğan'a cevap verilmişti.

Cumhurbaşkanına hitaben yazılan mektupta, Erdoğan'ın başlığa atılan ifadenin aynısını kullandığına dikkat çekilerek, "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nın idam edileceğini ima etmek bir şerefsizliktir. Bu çerçevede bize yönelik sözleriniz çok haksız ve mesnetsiz bir ithamdır" ifadeleri kullanılmıştı.

Tamamını buradan okuyabileceğiniz mektup, şöyle devam etmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, bizden ne istiyorsunuz? Apaçık haksızlıklarla, apaçık çarpıtmalarla, apaçık zorlamalarla, niyet okumalarla neden bize saldırıyorsunuz? Bizi neden hedef gösteriyorsunuz? Ne istiyorsunuz bizden?"

'Milletin verdiği oya saygıları yok'

Erdoğan'ın konuşmasının Aydın Doğan ve Doğan Grubu'yla ilgili bölümü şu şekilde:

-Meydanlarda, bir-iki yerde Mısır’da Mursi’nin idamıyla açıklamalarım oldu. Bu açıklamalar üzerine beyefendiler rahatsız oluşlar. İma yollu olarak, ‘Şok karar. Mısır’da milletinin yüzde 52 oyunu almış olan Mursi’ye idam kararı’. Şimdi bunu yazıyor. Tabii sosyal medyada ciddi bir yüklenme başlıyor, sonra hemen bunu yayından kaldırıyorlar. Ben bunu meydanlarda söyledim. Sağ olsun sayın Başbakan da meydanlarda söyledi.



-Şimdi ey Doğan, niye rahatsız oldun Sen değil misin "411 el kaosa kalktı", sen değil misin benim seçilme hakkım elimden alındığı zaman "muhtar bile olamaz" diye başlık atan? Bütün köşe yazarlarınla bize saldırdığın o günleri unutacağımızı mı zannediyorsun? Cumhurbaşkanı oldum, yine aynı şekilde devam ediyorsun. Milletin verdiği oya saygın yok.



Bak Doğan, ben sana şunu söyleyeyim. Bana gelip, şu anda ekranları başında bizi izleyenler, tüm milletime bunu anlatıyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde söylemedim, bundan sonra söyleyeceğim. Bu, çok hassas bir konu. Bana gelip sizin döneminizde '1'e 5 kazandım' diyen sen değil misin Bana gelip, İstanbul Conrad Otel'de, aynen şu ifadeler: 'Ben, Sayın Demirel'le de çalıştım. Ben, Tansu Hanım'la da çalıştım. Özal'la da çalıştım. Sayın Özal, medyayla da olmaz, onsuz olmaz, bana bunu söyledi. Tansu Hanım, zaten bizlerle baş edemedi.' Bunları anlatınca ben, kendisine o zaman şunu söyledim: 'Aydın Bey, ben doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Şunu bilmeni isterim. Bizim Rabbimize verilecek bir borcumuz var, can borcumuz. Onun vakti saati, onda bellidir ama şunu bilmeni isterim. Hakkın olanı her zaman alırsın ama hakkın olmayanı bizden öncekilerden aldığın gibi bizden alamazsın. Bunu bilmen lazım.'Hakkın olanı her zaman alırsın. Ama hakkın olmayanı alamazsın.

Şimdi ben bunu söyledim. Şimdi tabi yarın öbürsü gün bütün ekibini toplayacaktır yalan yanlış bir senaryoyla bana cevap verecektir. Ben size bunu anlatıyorum. Milletim de bunların ne derece doğru yalan haber ürettiklerini iyi bilir. Bunlar hükümet yıkmaya, kurmaya alışmış olan yazılı ve görsel medyadır.