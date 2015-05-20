O avukat iş başında: Hürriyet gazetesi hakkında tutuklama talebiyle suç duyurusu

Hürriyet gazetesi ve internet sitesi hakkında, Mısır’ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam cezasına dair haberle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunu yapan Avukat Rahmi Kurt, “Yüzde 52 oy aldı, idam kararı verildi” başlıklı haberde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'', ''halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı eyleme teşvik etmek'', ''suçu ve suçluyu övmek'', ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarının işlendiğini savundu.

Savcılığa sunduğu dilekçede, ''Seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mevcut hükümete diş bilemeye, aba altından sopa göstermeye başlanmıştır'' iddiasında bulunan Kurt, Hürriyet gazetesi ve web sitesinin yetkilileri, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Sorumlu Müdür İzzet Doğan'ın iddia edilen suçlardan yargılanmaları ve tutuklanmaları talep edildi.

Suç duyurularının efendisi: Avukat Rahmi Kurt

Suç duyurusunda bulunan avukat Rahmi Kurt, daha önce de Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'nde öldürülmesinin ardından da 27 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurt'un "halkı ırk, din, dil ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etme", "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı eyleme teşvik etme", "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma", "ölen kişinin hatırasına hakaret" ve "anayasal düzeni yıkmaya çalışma" suçlarından yargılanmasını talep ettiği 27 kişinin arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, HDP Milletvekili Levent Tüzel ve Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mirgün Cabas, Nedim Şener gibi isimler vardı.

Avukat Rahmi Kurt, eski AKP millletvekilleri Hakan Şükür, İdris Naim Şahin ve İdris Bal hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Kurt'un bu isimler hakkında suç duyurusunda bulunma sebebi, 'Paralel Yapı Operasyonu'nda gözaltına alınan kişilerle fotoğraf çektirmek ve onları görmeye gitmek suretiyle, "suç ve suçluyu övmeleri"ydi.

Rahmi Kurt, 7 Haziran genel seçimleri için AKP'den İstanbul Milletvekili Aday Adayı olmuş, ancak aday olarak listede kendine yer bulamamıştı.