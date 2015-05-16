Davutoğlu: Bilsinler ki Erdoğan idam sehpasına gönderilemeyecek, mahkemeye çıkarılamayacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından hapse atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararına ilişkin olarak Hürriyet'in internet sitesi hurriyet.com.tr'de "Yüzde 52 ile seçilen cumhurbaşkanına idam" başlığıyla yer alan Mursi manşetini hedef aldı. Davutoğlu, "Türkiye'de şu anda Doğan Medyası, kartel medyasının internet sayfası üzücü ve acı olduğu için doğrudan söylüyorum kaçınmadan manşeti ne biliyor musunuz? 'Yüzde 52 ile cumhurbaşkanı olan Mursi idama mahkum edildi" ne demek istiyorlar? Bilsinler ki seçilmiş bir cumhurbaşkanı idam sehpasına gönderilemeyecek. Mahkeme önüne çıkarılamayacak" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, partisinin Bursa mitinginde halka seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Bursa'nın her köşesine selam olsun. Bu sıcakta saatlerce beklediniz. Hepinize teşekkür ediyorum.

‘Türkiye Cumhuriyeti'ni çınar devleti yapmaya var mısınız?’

AK Parti her zaman Bursa'nın irfanını merkeze aldı. Ey Bursa AK Parti'yi tohumdu, fidan haline getirdiniz şimdi çınar olmaya var mısınız? AK Parti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni bir çınar devleti yapmaya var mısınız? Bu tarih içinde çok badirelerden geçtik. Hepsini aştık, bugünlere geliyoruz. İki gün önce Yassıada'daydık. 1950'de demokrasinin öncüleri iktidara geldi, Bursa Ulu Camii'de Arapça ezan okundu.

‘Seçilmiş bir cumhurbaşkanı idam sehpasına gönderilemeyecek’

Adnan Menderes niye idam sehpasına götürüldü, çünkü 10 yıl bu devletin başında kaldı. Türkiye'de milletle devletin birleşme çabasında bulundu. Onu idam sehpasına gönderenler bilsinler ki; Adnan Menderes'i biz hala yaad ediyoruz, ama idam sehpasına gönderenlerin adı söylenmiyor. Milli iradeyi bir daha idam sehpasına ya da Anayasa Mahkemesi'nin önüne çıkmayacak şekilde korumaya hazır mısınız? Bütün ülkemize sesleneceğim; bugün hepiniz takip ettiniz Mursi idama mahkum edildi. Türkiye'de 55 yıl önce yaşanan bir zillet şimdi Mısır'da tekrar ediliyor. Türkiye'de şuanda Doğan Medyası, kartel medyasının internet sayfası üzücü ve acı olduğu için doğrudan söylüyorum kaçınmadan manşeti ne biliyor musunuz? "Yüzde 52 ile cumhurbaşkanı olan Mursi idama mahkum edildi" ne demek istiyorlar? Bilsinler ki seçilmiş bir cumhurbaşkanı idam sehpasına gönderilemeyecek. Mahkeme önüne çıkarılamayacak. Her ne surette olursa olsun demokrasiyi sonuna kadar koruyacağız.

‘Ne demek istiyorlar?’

Hükümet aleyhine bütün uluslararası medya harekete geçirildi. Karşılarında muhtıra ile giden lider yoktu Uludağ gibi duran Erdoğan vardı.Şimdi "yüzde 52 ile seçilen Mursi idama gitti" manşetleri atıyorlar. Ne demek istiyorsanız açık söyleyin. Gezi olaylarında özgürlük nutukları atanlar neredeydi. Demokrasi meraklısı batı darbeye karşı çıkmamıştı. Kenan Evren'i desteklemişlerdi. AK Parti iktidarı milletle devleti barıştırdık.İlk Menderes yaptı cezalandırdılar. Özal'ı cezalandırdılar. Erbakan Hoca'yı cezalandırdılar. Şimdi Ak Parti bir geri adım attıramazlar.

‘Mısır'daki darbeden önce gezi provakasyonlarını çıkardılar’

Bütün mesajaları örtülü verenler ders alsınlar. Girdiğimiz tüm seçimleri kazandı. Adnan Menderes gibi olacak diye ima ediyorlar. Daha önce de söyledim. Şahadete korkmadan gideriz. Bizi 12 yıl içinde birçok kez durdurmaya çalıştılar. 7 Haziran'ı teyit için söylüyorum. "Muhtar olamaz, Genç subaylar rahatsız" dediler, e- muhtıra verdiler. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Partimizi kapatmak istediler. Mısır'da darbe olmadan önce Gezi provakasyonlarını ortaya çıkardılar. 4 milyar fidan dikmiş bir hükümeti 10-12 ağacın yer değiştirmesi için dolduruşa getirdiler. Türkiye'de başaramayınca Mursi'yi idama mahkum ediyorlar şimdi onu örnek veriyorlar.

‘Pensilvanya'dakiler hesap verecek’

Gezi olayları başarısız olunca 17-25 Aralık operasyonunu ortaya çıkardılar. Karargahını Pensilvanya'da kuran bir örgüt yurtdışındaki işbirlikçileriyle Türkiye'de iktidarı değiştirmek istediler. Dönemin başbakanı dedikleri Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. Engelleyebildiler mi? O iddianameyi yazanlar da dönemin savcıları oldular. Hiç merak etmeyin hesap verecekler. KPSS sorularını çalıp yandaşlarına verenler hesap verecekler, kaçamazlar.

‘Akıl hocaları AK Parti'yi durdurun diyor’

Seçime gidiyoruz, AK Parti'nin yolu belli. GSMH'yı 230 milyar dolarlardan 800 milyar dolarlara çıkardık. Hangi rakamı alırsanız alın, her bir alanda devrim mahiyetinde adımlar attık. Seçime giderken tutumumuz belli, bu kazanımları korumamız için milli iktidar istiyoruz. Bir de diğerlerine bakın günlerdir soruyorum diyorum ki; Biz birinci parti olmazsak, İngiltere olduğu gibi bu koltukları bırakırız, siz ne yapacaksınız diyorum Kılıçdaroğlu cevap vermiyor. Diyor ki benim hedefim yüzde 35. Bahçeli dün şöyle bir cevap vermiş, eğer oylarımı korursam biraz daha arttırırsam başarılı sayılırım. İktidar olabilirim demiyor çünkü 1999'da da Bahçeli ikinci parti geldiğinde başbakanlık teklifi geldi. Ama o başbakanlığı bırakıp, DSP'nin arkasına takıldı. Bahçeli'nin amacı CHP'nin arkasına takılmak şimdi de. HDP'de barajı geçsek yeter diyor. Niye siyaset yapıyorlar biliyor musunuz? Akıl hocaları diyor ki; biraraya gelin AK Parti'yi durdurun. Ey Bursalılar AK Parti'yi durdurabilirler mi?

‘Bu üniversite sınavı değil, millet sınavı’

Bunlara siz 4 yanlışsınız ama doğru olan AK Parti’yi götürün diyorlar. Bu üniversite sınavı değil, millet sınavı. 4 yanlış ne? CHP… Her gün yalan söyleyen CHP. İkinci yanlış MHP. Millete hizmet edecek idiysen koltuğu bırakıp Başbakanlığı niye terk ettin? Üçüncü yanlış… Diyanet İşleri Başkanı’na hakaret eden HDP. Bu gafil HDP Eş Başkanı diyor ki, Kudüs Yahudilerin kutsal mekanıdır. Yanlışın büyüğünü görüyor musunuz?