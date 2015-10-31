Trinidad ve Malezya'dan IŞİD'e katılmak için gelen iki kişi yakalandı

IŞİD’e katılmak için dünyanın dört bir yanından gelen yabancı savaşçılarla ilgili sorunun büyüklüğü, Türkiye’nin ele geçirdiği şüphelilerin kimlikleriyle açığa çıktı. Suriye’nin kuzeyinde oluşan cihat bölgelerinde savaşmak amacıyla Pasifik’teki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’dan yola çıkan D.R., IŞİD’e katılmak için geldiği Kilis’ten yasadışı biçimde Suriye’ye geçmek isterken gözaltına alındı. Edirne üzerinden karayoluyla geldiği belirlenen D.R., IŞİD saflarına katılmak amacıyla Türkiye’ye gelen en uzak ülke vatandaşı IŞİD sempatizanı oldu. D.R. ile birlikte F.W. adlı Malezyalı da Suriye’ye geçmek isterken yakalandı. Her iki şüpheliyle ilgili adli süreç başlatıldı.

IŞİD’e dünyanın değişik ülkelerinden katılımlar devam ediyor. IŞİD’in sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği propaganda sonrasında yasadışı örgüte katılmak amacıyla Avrupa ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 50’den fazla ülkeden gelen savaşçılar, Kilis ve çevresinde alınan sınır güvenliği önlemleri kapsamında yakalanırken, büyük bölümü haklarındaki adli soruşturma sonrasında sınır dışı ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı sınır birliklerince alınan önlemler sonrasında 2013’ten bu yana yakalanan yabancı uyruklu sayısı 700’e yaklaştı. Kadın ve çocukların da yeraldığı yasadışı geçişler sırasında yakalanan yabancı uyruklu IŞİD sempatizanları arasında Pasifik’te bir ada devleti olan Trinidad ve Tobago’dan D.R.’nin bulunduğu da ortaya çıktı. IŞİD sempatizanı D.R., şimdiye kadar yasadışı biçimde IŞİD’e katılmak isteyen Güney Koreli iki şüpheliden sonra en uzak katılımcı olarak kayıtlara girdi.

12 bin km uzakta

Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre, D.R., Avrupa üzerinden geldiği Edirne’den yasal yollardan giriş yaptıktan sonra, IŞİD’e katılmak amacıyla yine karayoluyla Kilis’e kadar geldi. Burada sınırı geçmek amacıyla insan kaçakçıları ile bağlantı kuran Trinidadlı D.R., yaptığı anlaşma sonrasında Elbeyli bölgesinden yasadışı olarak Suriye’ye geçme girişiminde bulundu. Türkiye’den yaklaşık 12 bin kilometre uzaktaki Pasifik ada devleti Trinidad’dan gelen D.R. 23 Ekim’de Elbeyli’den sınırı geçerken yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde gerçek pasaport bulunan D.R. sosyal medya üzerinden takip ettiği IŞİD’e katılmak için ülkesinden yola çıktığını va aracılar üzerinden Kilis’e gelip Suriye’ye geçmek istediğini anlattı. IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye gelen 50. yabancı ülke vatandaşı olan D.R. başlatılan adli süreç nedeniyle yabancılar misafirhanesinde zorunlu konaklamaya alındı.





Yakalanan ilk Malezyalı

D.R. ile birlikte yakalanan diğer IŞİD sempatizanı F.W. ise yine IŞİD’e katılmak için Türkiye’ye gelip yakalanan ilk Malezya vatandaşı oldu. D.R. ile aynı gün yakalanan F.W. ile birlikte Türkiye’ye gelen yabancı uyrukluların ülke sayısı 51’e yükseldi. IŞİD’e katılmak için Kilis’e gelen ancak sınırı geçerken yakalanan Rusya, Çin, Azerbaycan, Endonezya, Özbekistan Irak gibi ülkelerden katılımcı sayısı yüksek olurken Tunus, Mısır, Libya, Sudan, Fas, Somali gibi Afrika ile Almanya,Fransa, İngiltere, Avustralya, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerden de katılımların olduğu belirtiliyor.



