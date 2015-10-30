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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'e katılan Alman rapçi öldü

IŞİD saflarına katılmak için Almanya'dan Suriye'ye giden eski rap şarkıcısı Denis Cuspert'in bir hava saldırısında öldüğü doğrulandı.

30 Ekim 2015 14:31


ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Elissa Smith, Denis Cuspert'in Rakka yakınlarında ABD'nin düzenlendiği bir hava saldırısında 16 Ekim'de öldüğünü söyledi. Bir başka bakanlık yetkilisi de saldırıda özellikle Cuspert'in hedef alınmadığını belirtti.

ABD'de terör olaylarını takip eden bir internet sitesinde salı günü Cuspert'in öldüğüne ilişkin iddialar yer almıştı. Sosyal medyada da Cuspert'in cesedine ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşılmıştı.

Berlin doğumlu Denis Cuspert, üç yıl önce Mısır üzerinden Suriye'ye giderek IŞİD saflarına katıldıı. Cuspert, IŞİD'in propaganda videolarında sık sık görülüyordu. Cuspert, Almanya'da bir dönem Deso Dogg adıyla rap şarkıcısı olarak tanınmıştı. IŞİD'e katıldıktan sonra ise adının Ebu Talha el-Almani olarak değiştirmişti.

Almanya'da Cuspert hakkında savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Alman gizli servisinin kayıtlarına göre 2010 yılında Berlin'deki El Nur Camii'ndeki bir grupla temas kurdu. ABD'ye 2012 yılında IŞİD mensupları arasına katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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