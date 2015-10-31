"IŞİD petrolü çıkarıyor, Barzani'ye yakın bazı iş adamları aracılığıyla Türkiye'de satılıyor"

CHP eski Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, "IŞID petrolünü Kuzey Iraklı ve Türk işadamları pazarlıyor" dedi. IŞİD'in gerek Ürdün gerek Türkiye sınırından ciddi yardım aldığını, bu yardımların da halen devam ettiğini savundu. Ediboğlu, "Bu yardımların içerisinde gıda var, ilaç var, para var, silah var. Terörist geçişleri de devam ediyor" diye konuştu.

IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi Sputnik'e değerlendiren CHP eski Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, IŞİD açısından Ürdün sınırının biraz sıkıntılı olmaya başladığını ifade ederek burada rejim güçlerinin muhalifleri sıkıştırması nedeniyle ikmal yollarının biraz sorunlu olduğunu söyledi.

"IŞİD petrolü çıkarıyor, Barzani'ye yakın bazı iş adamları aracılığıyla Türkiye üzerinden…"

IŞİD'in gelir kaynaklarından birinin petrol olduğuna dikkat çeken Ediboğlu, bu petrolün satışına ilişkin de iddialar bulundu. Edipoğlu, Rakka bölgesinde Suriye'nin petrol yatakları olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu petrol yataklarını ellerinde tutuyor IŞİD ve Barzani'ye yakın birtakım isimlerle birlikte bazı Türk işadamlarının da içinde olduğu bir çete diyelim, birlikte bunları pazarlıyorlar. Bunu ben zamanında gündeme getirdim. BM Güvenlik Konseyi'ne rapor da edildi. Hatta bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin soruşturmaları olduğunu da biliyorum. IŞİD o petrolü çıkarıyor, Kerkük'te Barzani'ye yakın bazı iş adamları aracılığıyla oradan da Türkiye üzerinden… Geçen senelede yaptığım bir araştırmada yılda 800 milyon dolar, daha sonra bunun 1-2 milyar dolara ulaştığı iddiaları var, petrolün satıldığı, Türkiye üzerinden satıldığı iddiaları vardı. Bu iddialar üzerine ciddi soruşturmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Hatta 27 tane Türk ve Kuzey Iraklı işadamının doğrudan bu ticaretin içinde olduğu söyleniyor. Irak merkezi yönetimi bu konuda müdahalede bulundu. Herhalde BM bu isimleri onlara verdi, Türkiye'ye de vermiş olması lazım."

Enerji Bakanlığı: Biz Kuzey Irak'tan petrol alıyoruz, içinde ne olduğu bizi ilgilendirmez

Bu iddiaları milletvekili olduğu dönemde Enerji Bakanlığı'na sorduğunu anlatan Ediboğlu, çok garip bir yanıt aldığını söyledi. Ediboğlu, Enerji Bakanı'nın, "Biz Kuzey Irak'tan petrol alıyoruz, o petrolün içerisine başka petrolün karıştırılıp karıştırılmaması bizi ilgilendirmez, bu onların sorunu" gibi bir yanıt verdiğini ifade etti. Ediboğlu, "Irak merkezi yönetimi, BM'nin soruşturduğu bu konuyla ilgili olarak bir soruşturma yaptı geçen sene ve çok sayıda petrol ticareti yapan Kürt işadamını gözaltına aldı. Ancak IŞİD'e çok büyük finans desteği sağlayan bu petrol ticareti devam ediyor. Türkiye üzerinden Akdeniz'e oradan da çeşitli ülkelere satıldığı bilgileri var" dedi.

"Türkiye'nin yardım ettiği 'ılımlı' gruplar var, IŞİD bunları sıkıştırıp silahlarını alıyor"

Petrol kaçakçılığı trafiğinin devam ettiğini ve IŞİD'in çok ciddi para kazandığını savunan Mehmet Ali Ediboğlu, bu parayla da silah aldıklarını söyledi. Bu silahları kimden nasıl aldıkları konusunda da Ediboğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye 'biz IŞİD'e yardım etmiyoruz' diyor. Ama Türkiye ÖSO'ya destek veriyor ya da oradaki başka gruplara silah veriyor, onlar da IŞİD'e satıyor. Orada küçük küçük gruplar var şu an terör listesine alınmamış. Türkiye'nin ılımlı kabul edip yardım ettiği, açıktan yardım ettiği çok grup var. Bu gruplar IŞİD ya da Nusra tarafından sıkıştırılıyorlar ve bu silahların kendilerine satılması sağlanıyor Suriye'de. Yani silah temininde çok güçlük çekmiyorlar. Sınırdan, Suriye sınırından giden silahların büyük çoğunluğu sonuçta IŞİD ya da El Nusra'nın eline geçiyor. Ama zorla ama parayla. Büyük çoğunluğunun parayla satıldığını onlara tahmin ediyorum."

Sınır güvence altına alınmadan, IŞİD'in Suriye içerisinde imha edilmesinin kısa sürede olanaklı görünmediğini söyleyen Ediboğlu, "Uzun sürecek bu iş. Ama ikmal yollarının ortadan kaldırılmasına yönelik Suriye içerisinde, Suriye kara harekatının etkisi var. Onların birbirleriyle bağlantıları kesiliyor. Ama sınırdan onlara destek kesilmiyor, sorun orada. Türkiye sınırından silah geçtiği sürece IŞİD'ın eline de silah geçmeye devam edecektir. Suriye coğrafyasının iç kesimlerinde sıkıntıya girer IŞİD ama Türkiye sınırına yakın yerlerde o sıkıntıyı uzun süre yaşamayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin sınırlarını kapatması gerekiyor. Ilımlı da olsa muhalif hiçbir gruba yardım etmemesi konusunda ikna edilmesi lazım diye düşünüyorum" dedi.

"Petrol ithal ettiğimiz iş adamları petrolü nereden temin ediyor, ona bakmak lazım"

Türkiye'nin gerek IŞİD petrolü konusunda gerekse IŞİD ile mücadeleye ilişkin gündeme getirilen bu tür iddiaları yalanladığının hatırlatılması üzerine de Ediboğlu, "Bizim petrol satın aldığımız ya da petrol ithal ettiğimiz Kuzey Irak'taki iş adamları petrolü nereden temin ediyor, nereden getiriyor. Bir ona bakmak lazım. Ben işte o petrole IŞİD petrolünü de ilave edip karıştırıp bizimkilere sattığını iddia ediyorum. Bunu Amerikalıların bildiğini de biliyorum. Hatta Barzani'ye yönelik de sıkıntılar başladı Amerika'da" dedi. Ediboğlu, Kuzey Irak'ta Barzani'nin yerine bir başkasının koyma çabası olduğu, bu konuda arayışların bulunduğunu da öne sürdü.

Mehmet Ali Ediboğlu, IŞİD ile mücadele konusunda koalisyon güçlerinin operasyonlarının pek etkili olmadığını söyledi. IŞİD ve diğer grupların bu operasyonlarda çok fazla zarar görmediğini sahadan bildiğini söyleyen Ediboğlu, "Çok alan kaybetmediler, çok kayıp vermediler. Demek ki önceden bilgi alıyorlardı operasyonları. Ama şimdi Rusya'nın operasyonları çok etkili oluyor. Çok ciddi mevzi kaybetmeye başladılar" dedi.

"Suriye'de rejim birkaç ay içerisinde Suriye coğrafyasının büyük kısmına hakim olacaktır"

Ediboğlu, özellikle Suriye'nin iç kısımlarda sınıra yakın olmayan bölgelerde bu örgütlerin daha büyük sıkıntı yaşadığını ve önce oralardan olmak üzere yavaş yavaş Türkiye sınırına doğru kaçacaklarını düşündüğünü kaydetti. Ediboğlu, "Uzun sürmeyecektir. Suriye'de rejim birkaç ay içerisinde Suriye coğrafyasının büyük kısmına hakim olacaktır diye düşünüyorum. Rusya'nın bu kararlı operasyonları devam ederse, arkasından gelecek kara operasyonlarıyla Suriye muhalifleri kesin yenilgiye uğratılır" diye konuştu.

"IŞİD'in gelir kaynaklarını kesilmesi için neler yapılmalı?' sorusu üzerine de Mehmet Ali Ediboğlu, Suriye'de savaşan muhalif grupların içinde kimlerin ılımlı kimlerin ılımlı olmadığının yeniden saptanması, yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti. Ediboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere ılımlı diyebilmek için bir muhalif gruba yerli olması, lazım. Liderleri yabancı örneğin Çeçen, Afgan ya da Libyalı, savaşan militanlarının yarısı yabancı olan bir gruba muhalif denilebilir mi? Ama şimdi Nusra'ya bile muhalif demeye başladılar. Özellikle Türkiye diyor bunu. Muhalif tanımını yeniden yapmak lazım. Dolayısıyla şu an muhalif olarak kabul ettiğimiz bir sürü örgütün yabancı savaşçılarla ilişiğini kesmediği sürece Türkiye'nin, Ürdün'ün, Katar'ın ya da Arabistan'ın bunlara yardımını engellemek lazım. Yardım devam ediyor.

Bu muhalif dediğimiz gruplar alıyorlar bizden silahı öbür tarafa aktarıyorlar parayla ya da aralarındaki anlaşma gereği. Suriye'ye girişleri engellemediğimiz sürece IŞID'ın gelir kaynaklarını yok edemezsiniz. Bir kere IŞİD petrolünün Kuzey Irak'a, Barzani'nin adamlarına ulaşmasını da engellemek lazım. Orada Amerika yanlısı şirketler var, onların da tabi bu işin içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Yani kolay değil. Ya da Rakka bölgesini IŞİD'in elinden öncelikle almak lazım. Petrol trafiğinin ellerinde olduğu bölgeyi IŞİD'tan temizlemek lazım. O sağlanırsa kısa sürede IŞİD çok ciddi geriler. Önemli ikmal kaynakları ya da parasal kaynakları kesilmiş olur."

