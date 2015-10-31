"Yüzlerce IŞİD'li Türkiye'ye kaçtı, Antep Peşaverleşebilir"

HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul, "Suriye’deki IŞİD militanlarıyla Türkiye’deki IŞİD militanları arasında bağlantı kesilmesi durumunda Türkiye’nin Pakistanlaşması, Antep’in de Peşaverleşmesi söz konusu olacak. Çünkü buradaki uyuyan bu hücreler bağlantıları kesildiğinde hızla kendilerini patlatacak" dedi.

Sputnik'e konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul, Rusya'nın operasyonlarıyla beraber Suriye'deki yüzlerce IŞİD militanının Gaziantep, Kilis ve Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye başladığının duyumunu aldıklarını söyledi.

IŞİD'in HDP Antep mitingini hedef alacağı şeklindeki bir duyumun ve uyarının kendilerine gelmediğini belirten Toğrul, "Ama bunların hepsinin olabileceğini öngörüyoruz. Çünkü aylardır Antep'te IŞİD'in uyuyan hücrelerinin olduğunu dile getiriyoruz. IŞİD hücre evleri şeklinde çalışıyor. Hücreler birbirinden bağımsız. Üzüm modeli şeklinde çalışıyorlar. Antep'te örgütün çok sayıda derneğinin olduğunu söylüyoruz. Buna dikkat çekiyoruz. Antep'in tam bir geçiş hattı noktasına geldi. Çünkü Suruç'a giden bombacılar, Ankara ve Diyarbakır'a giden bombacılarının hepsinin geçiş güzergahları Antep olmuştur" dedi.

"Geçişler karşılıklı olarak son derece kolay"

Suriye Antep-Kilis sınır hattının ‘kevgir' gibi olduğunu savunan Toğrul, "Geçişler karşılıklı olarak son derece kolay. Biz daha önce sınıra yaptığımız bir gezide sınırda insan simsarlarının olduğunu tespit etmiştik. IŞİD'in Antep'in arka mahallelerinde değişik isimlerle dernekler kurduğunu ve bu derneklerinin hepsinin IŞİD'in destek hattı olduğunu düşünüyoruz. Bunu verilerden yola çıkmaya çalışıyoruz. Nedir verilerimiz; dünyanın her yerinden IŞİD'ciler Antep'e geldiklerine ve buradan kolaylıkla geçebildiklerine göre burada çok sayıda bağlantı noktalarının olması lazım. Biz bunların dernekler ve uyuyan hücreler aracılığıyla hareket ettiğini düşünüyoruz. Son dönemde Antep'te IŞİD'e ait askeri malzeme ve cephane yakalandı. Bu Antep açısından son derece tehlikelidir" diye konuştu.

"Türkiye'nin Pakistanlaşması, Antep'in de Peşaverleşmesi söz konusu"

Gazintep'ten IŞİD'e katılımın yoğun olduğunu ve pek çok ailenin kaygılandığını belirten Toğrul, şöyle konuştu:

"Antep için asıl tehlike; Suriye'nin kuzeyinde o kemerin tamamlanması. Yani Cerablus-Azez arasındaki bölge tamamlandığında Suriye'deki IŞİD militanlarıyla Türkiye'deki IŞİD militanları arasında bağlantı kesildiğinde işte asıl tehlikenin o zaman olacağı kaygısını taşıyorum. Bu konuda defalarca yetkilileri uyardım. Çünkü bu durumda Türkiye'nin Pakistanlaşması, Antep'in de Peşaverleşmesi söz konusu olacak. Buradaki uyuyan bu hücreler bağlantıları kesildiğinde hızla kendilerini patlatacak. Serseri mayın gibi her yerde patlayabilirler. Ve her birimize zarar verebilirler. O zaman kontrolsüz olacaklar. Şu anda kontrollüler."

"Yüzlerce IŞİD militanının Antep, Kilis ve Hatay sınırından Türkiye'ye girdiğini duyuyoruz"

Antep'in bir geçiş hattı olarak kullandığına dikkat çeken Toğrul, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde bize ulaşan bilgiler şu yönde: Daha önce geçiş Suriye'ye doğru yönelirken, Rusya'nın vurmasıyla beraber Suriye'deki onlarca yüzlerce IŞİD militanının Antep, Kilis ve Hatay sınırından Suriye'den Türkiye'ye girmeye başladıklarını duyuyoruz. Ve bunlarla en ufak bir önlem alınmıyor. Bu geçişlerle ilgili duyumlarımız var bilgimiz var. Halkın bizzat IŞİD militanlarını yakalayıp devlete teslim ettiklerine dair bilgilerimiz var. Somut bilgiler bunlar."

Gaziantep'te devlet ve emniyetin IŞİD üzerine gitmediğini önlem almadığını öne süren Toğrul, "Devlet eğer göz yummasa bir yaprak dahi kımıldayamaz" dedi. Antep'te IŞİD'in neden örgütlü olduğu konusunda da konuşan Toğrul, "Antep büyük bir şehir IŞİD burada rahat kamufle edebiliyor kendisini. Sınır hattında olması nedeniyle IŞİD burayı bir geçiş olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

"Antep üzerinden IŞİD'e katılanların sayısı 20 bin"

Antep'te IŞİD'e katılımların özendirildiğini kaydeden Toğrul, Şöyle devam etti;

"Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Antep üzerinden IŞİD'e katılımlar oluyor. Antep üzerinden IŞİD'e katılanların sayısının 20 bin olduğunu biliyoruz, daha fazla da olabilir. Çünkü her gün onlarca, yüzlerce geçiş var. Şimdi tersine bir geçiş var. Sınır özellikle Öncüpınar'dan Karkamış'a kadar tam bir kevgir pozisyonu durumunda. Ben kendim gördüm. Sınırda insan kaçakçılığı yapanlar açık bir şekilde çalışıyor. Ve bunu Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan sorumlu vali yardımcısıyla paylaştım. Vali yardımcısı bunlar kamplarda kalıyor. ‘Bunları biz hapsedemeyiz. Zaman zaman çıkıp geliyorlar' dedi."

IŞİD'in varlığı nedeniyle Antep halkının tedirgin olduğuna dikkat çeken Toğrul, son olarak şunları söyledi:

"Antep'te bu yaşananlardan sonra biz halkımıza ‘can güvenliğinizi sağlayacağız' sözü veremiyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşananlar bizi kaygılandırıyor korkutuyor. Ve halkta da çok ciddi bir kaygı var. 3 kişi bir araya geldiğinde insanlar ürperiyor. Antep'te maalesef ciddi bir tedirginlik var."