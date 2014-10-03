Trans Danışma Merkezi'nin ilk kitabı 'Yeniden Doğdum' çıktı

Sosyolog Derya Ferhat’ın derlemesi ile hazırlanan çalışmada İzmir, İstanbul ve Ankara ağırlıklı olmak üzere 30 trans bireyle derinlemesine mülakat yapıldı. Planet Romeo Foundation’un desteğiyle çıkan kitapta veri toplama raporunun Türkçe ve İngilizcesinin yanı sıra geçiş süreci ile ilgili hukuki ve medikal adımların detayları, T-Der ile ilgili bilgileri ve LGBTİ kavramlar bölümleri de bulunuyor.

Kaos GL'nin haberine göre mülakatta uygulanan soru kâğıdı beş bölümden oluşuyor. İlk bölüm kişisel bilgilere ve tanımlamalara ayrılırken, ikinci bölümde görüşmecinin geçmişinden gelen, cinsiyeti ve cinsel yönelimi ile ilgili yaşadığı deneyimler soruldu. Üçüncü bölümde ise cinsiyet geçiş sürecinin sağlık ayağına dair sorular yöneltildi. Dördüncü bölüm hukuki bazı soruları içerirken son bölümde ise araştırmanın geneline dair yorumlar istendi.

"Yeniden Doğdum/I Was Reborn” kitabını ücretsiz olarak Trans Danışma Merkezi Derneği’nden edinmek mümkün. Kitap Fevzi Çakmak 1 Sokak 19-13 Kızılay Ankara adresindeki dernek binasından temin edilebilir. Kitabın pdf formatını dernek @t-der.org mail adresinden talep etmek de mümkün.