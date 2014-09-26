InnoTrans’a Türkiye’den yoğun ilgi



Son dönemde metro ve Marmaray gibi projeler ile birlikte İstanbul'a yapılacak 3'üncü havalimanı ve 3'üncü köprü projeleri için de yüzlerce kilometre uzunluğunda raylı sistemler inşa edecek olan Türkiye, bu alanda işbirliğini artırmak üzere kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile birlikte Almanya'ya çıkarma yaptı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Demiryolu Teknolojileri, Sistemleri ve Araçları Fuarı'na (InnoTrans) Türkiye'den başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TCDD ve Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) olmak üzere birçok kamu kurumu ve 150'ye yakın işadamı katıldı. Dünya genelinde 55 ülkeden 2 bin 758 şirkete ev sahipliği yapan fuarın 23- 28 Eylül tarihleri arasında 130 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Fuarda Alman raylı sistemler sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen işadamları, yakın dönemde gerçekleştirilebilecek işbirliği fırsatları için zemin yokladı. Özellikle Türkiye'nin otomotiv ve raylı sistemler üretiminin merkezi sayılan Bursa'nın vali ve belediye başkanı düzeyinde fuara katılması dikkat çekti. Özel sektörü temsilen ise 96 işadamı ile birlikte Almanya'ya gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) heyeti yalnızca Berlin'de değil, Hannover ve Hamburg'da da temaslarda bulundu. Deutsce Welle Türkçe Servisi'ne konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, beraberlerindeki işadamları ile Berlin'deki raylı sistemler fuarı ile birlikte Hannover'deki otomotiv yan sanayi ve Hamburg'daki rüzgar enerjisi fuarlarına da katılma fırsatı bulduklarını söyledi.

“Almanya'dan öğreneceğimiz çok şey var”

Almanya'nın sanayi sektöründeki gücünün Türkiye'ye öğretmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayan Burkay, “Türkiye olarak raylı sistemler ve havacılık alanlarında önemli kalkınma planlarımız var. Otomotiv sektörüne üretim yapan yüzlerce şirketimiz Almanya'daki gibi raylı sistemler sektörüne de hizmet verebilir. Şu anda üyelerimin 2016'daki InnoTrans'a katılmak üzere başvuru yapmaya başladı bile” diye konuştu. Almanya ekonomisinin son 200-300 yılda ulaştığı noktaya Türkiye'nin 15-20 yılda ulaşmak sorunda olduğuna vurgu yapan Burkay, “Biz 10 yıl sonra Almanya'daki InnoTrans fuarına geldiğimizde en az 5-6 dev şirketimizle boy göstereceğimize inanıyoruz. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda raylı sistemlere 150 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımın Türk şirketler tarafından karşılanması gerekiyor, bunan için de Alman şirketlerin iş yapma biçimini yakından izliyoruz” dedi.

“Dinleme krizi ticari ilişkileri etkilemez”

Son dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerinin “dinleme” krizi nedeniyle gerilimli bir süreçten geçtiğine işaret eden İbrahim Burkay, “Ancak biz her iki ülkenin işadamları olarak bu tür siyasi konuların ilişkilere uzun vadede olumsuz yansımayacağını düşünüyoruz” dedi. Almanya'nın büyük bir devlet olduğunu ve büyük devletlerin bu tür faaliyetlerde bulunmasının şaşırtıcı olmadığını dile getiren Burkay, “Bir ülke dünyayı ve bölgesini etkileyecek politikalar ve projeler üretiyorsa, böyle olaylarla karşılaşması doğaldır diye düşünüyoruz. Tabii Türkiye dinleniyorsa, dinlemesi de gerekir. Şirketler olarak biz bu tür faaliyetlere pazar araştırması deriz. Almanya ile ciddi anlamda ekonomik ve siyasi bir problem yaşamayız” diye konuştu.