Trans cinayeti taksici ihbarıyla ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Faruk T., kavga ettiği 35 yaşındaki Ferhat A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet, Faruk T.'nin, bindiği taksinin şoförüne anlatması ve sürücünün bunu polise ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Faruk T. gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Yirun'un haberine göre, olay, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Faruk T., evine gittiği iddiaya göre travesti Ferhat A. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Faruk T., Ferhat A.'yı bıçaklayarak, evden ayrıldı.

Üzerindeki kanlı elbiselerle apartmanın önüne çağırdığı taksiye binen Faruk T., Havuzlar Mahallesi'nde araçtan indiği sırada sürücüye cinayet işlediğini söyledi. Taksi şoförü durumu polise haber verdi. Faruk T.'nin taksiye bindiği binaya giden polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Ferhat A.'nın cesedini buldu. Ferhat A.'nın cesedi, savcı ve polisin incelemesi ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, olaydan yaklaşık 1 saat sonra cinayet zanlısı Faruk T.'yi Havuzlar Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Faruk T., sorgulanmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.