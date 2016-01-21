Trans kadını yüzden fazla bıçak darbesiyle öldüren katile ‘haksız tahrik’ indirimi!

Trabzon’da geçen yıl, buluştuğu trans Kadın Tutku Linda’yı yüzden fazla bıçak darbesiyle öldüren sanık Vedat T.’nin yargılandığı davada katile “haksız tahrik altında işlediği” gerekçesiyle indirim uygulandı.

Kaos GL’nin haberine göre Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat T. ile taraf avukatları katıldı. Savunması alınan sanık Vedat T. Giresun'da Otomobil lastiği işi yapılan bir dükkanda çalıştığını anlatarak, olay öncesi Rize'deki bir çay fabrikasında çalışan ve Trabzon'da ev kiralayan Tutku Linda ile sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığını anlattı.

İlişkiye girmek için Trabzon'a geldiğini söyleyen Vedat T., yanındaki "sustalı" tabir edilen bıçak ile trans kadını vücudunun çok sayıda yerinden bıçakladıktan sonra bu kişiye ait kıyafetleri giydiğini söyledi. Kendisine ait kıyafetleri de bir poşete koyarak çöp kutusuna attığını söyleyen Vedat T. daha sonra Giresun'a döndüğünü itiraf etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanık Vedat T.’ye önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu 'haksız tahrik' altında işlediğini ve suçunu kabul ettiğini öne sürerek, Vedat T.'nin cezasını 15 yıla indirdi.



Ne olmuştu?



Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 40'lı yaşlarındaki trans kadın seks işçisi Tutku Linda 31 Ağustos 2015’te yüzden fazla bıçak darbesiyle öldürüldü.

Ön otopsi raporunun açıklanması sonucunda trans kadının vücuduna yüzden fazla bıçak darbesi saplandığı öğrenildi. Uzmanlar olay yerinde yaptıkları inceleme sonucu transfobik nefret cinayetini işleyenin tek kişi olduğunu tespit etti.

Tutku, müşterisi ile buluşmak için iki günlüğüne apart kiraladı. Kiraladığı evde Vedat T. (25) isimli müşterinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Trabzon yerel medyası haber61’in haberine göre olayı takip eden polis, katilin cinayeti işledikten sonra trans kadının elbiselerini giyerek evden uzaklaştığını tespit etti. Transfobik katil Giresun’a giden otobüse bindi. Katil, çalıştığı sanayide yakalanarak Trabzon’a getirildi.

Gözaltına alınıp emniyette sorgulanan transfobik katil, suçu kabul etti. Cinayeti işlediği bıçağı evin üst kısmında bulunan inşaata sakladığını itiraf etti. Katil emniyetteki ifadesinde nefreti yineledi, “Çarpık ilişki yaşadım, pişman oldum, öldürdüm” dedi.