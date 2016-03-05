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Bakırköy’de nefret cinayeti: Trans kadın bıçaklanarak öldürüldü!

Polis, kamera kayıtlarından cinayeti V.A.'nın işlediğini belirledi

05 Mart 2016 19:08

İstanbul Bakırköy’de trans kadın Buse yaşadığı evde ölü bulundu. Buse’nin öldürülmesinin iki günlük olduğu belirleyen polis kamera görüntülerine yoğunlaştı. Şüpheli, V.A. polis tarafından yakalandı.

Kaos GL’nin haberine göre, Kendisinden haber alamayan arkadaşları Buse’nin yaşadığı eve gitti. Kapı açılmayınca çilingirle açtıran arkadaşları Buse’nin transfobik nefret saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini gördü. Buse’nin arkadaşları polise haber verdi.

Kesici bir aletle öldürülen Buse’nin bedeninin birçok yerinde darp izlerine rastlandı. Nefret saldırısının iki gün önce olduğu tahmin ediliyor. Saldırganlar hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Savcı’nın evdeki incelemeleri devam ediyor. Saldırganın genç bir erkek olduğu düşünülüyor. Katilin bulunması için kamera görüntüleri incelenecek.

 

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