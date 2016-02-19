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Trans aktiviste tehdit: Yazmaya devam edersen sonun iyi olmaz

Esmeray: Daha çok yazacağım!

19 Şubat 2016 00:39

Beyoğlu’nda iki kişi trans aktivist, oyuncu, köşe yazarı Esmeray’ın yolunu kesti ve  “Devlete saldıracak yazılar bir daha yazma, senin için hiç iyi olmaz” diyerek tehdit etti.

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Esmeray, İstiklal Caddesi girişinde iki kişinin yolunu kesip “Bir daha devleti eleştiren yazılar yazarsan sonun hiç iyi olmaz” dediğini belirtti.

Esmeray yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Doktora gitmiştim. Doktor çıkışı Taksim’e yürürken meydandan girişte uzun boylu, iyi giyimli iki kişi yaklaştı. Adres soracaklar ya da oyunumla ilgili bir şey soracaklar sandım. Parmağını kaldırıp ‘Devlete saldıracak yazılar bir daha yazma, senin için hiç iyi olmaz’ dediler. Hemen ardından yanımdan ayrıldılar neye uğradığımı şaşırdım.”
 

“Daha çok yazacağım”
 

Esmeray, toplumsal kutuplaşmanın arttığını ve bütün toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığını vurgulayarak, “Daha fazla yazmaya devam edeceğim. Bu tarz tacizlerden mi korkacağım” dedi ve “20 yıldır bu mücadelenin içindeyim, bu kadar nefessiz kaldığımı bilmiyorum. Toplumsal olarak ölülere ve tehditlere alıştık. Kendi adıma ölümlere alışmama mücadelesi vermeye çalışıyorum. Farklı kutuplardaki insanlar, ölümlere sevinir hale geldi. Bu kötü bir durum" ifadelerini kullandı.

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