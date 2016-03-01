Trafik sigortası ile kasko tek poliçeye dönüştürülecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sürücülerin son aylardaki en önemli sorunlarından biri olan trafik sigortası ve kasko ile ilgili son 1,5 yılda bir sorun yaşandığının ortada olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bugünlerde yapacağımız bir düzenleme ile alternatiflerden biri kasko ile trafik sigortasının içeriğini bir arada bulundurarak tek bir poliçeye dönüştürüp, yasal boşluktan kaynaklanan istismarın önüne geçerek yeni bir sigorta sistemini devreye sokacağız" dedi.

Business HT'nin haberine göre, 2016 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinin üçüncü turunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı bütçelerinin görüşülmesine başlandı. Genel Kurul, Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı.

1 Nisan'dan itibaren 4,5 G hizmetinin başlayacağını kaydeden Yıldırım, "Burada kullanılan veri iletişim hızı, veri gönderme, yazı ve fotoğraf gönderme işlemleri, mevcut hızın 10 katına çıkacak. Trafikte hız; felaket, bilişimde hız; bereket. Trafik ve kasko sigortası ile ilgili son 1,5 yılda bir sorun yaşadığımız ortada. Bunun sebebi bir takım yasal boşluklardan yararlanarak sigorta kapsamındaki hasarların miktarları arttı. Sigorta şirketleri de buna dayanarak primleri arttırdılar. Bugünlerde yapacağımız bir düzenleme ile alternatiflerden biri kasko ile trafik sigortasının içeriğini bir arada bulundurarak tek bir poliçeye dönüştürüp yasal boşluktan kaynaklanan istismarın önüne geçerek yeni bir sigorta sistemini devreye sokacağız. Çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.