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Ekonomi

Kasko sigortalarında yeni şartlar belirlendi

Hazine Müsteşarlığı'nın kasko sigortalarında yaptığı değişiklikleri duyurdu.

05 Şubat 2013 15:55

Kasko sigortasında değişikliğe gidildi. Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı değişikten 2 önemli konu şöyle:

 

Yeni uygulama ile artık poliçeye sigorta değeri yazılmayacak.

Araç pert olması ya da çalınması gibi durumlarda poliçede yazan değerin mi, yoksa piyasa değerinin mi ödenmesi konusu belirsizdi. Bundan böyle aracın piyasadaki rayiç bedeli esas alınacak ve prim de buna göre ödenecek.

Rayiç bedelin belirlenmesi ile ilgili olarak, fiyatın alındığı kişi, kurum, internet sitesi, oto pazarı kayıtlara geçilecek. Fiyatın belirlendiği mecra baştan poliçeye yazılacak. Piyasa değerinin belirlenmesinde bu mecra referans noktası alınacak.


Yedek parça temini ile ilgili şartlarda düzenlendi.

Sigorta şirketlerine aracın onarımının yapılacağı yer belirleme hakkı verildi. Aynı şekilde, policede belirtmek şartı ile, sigorta şirketleri arabada kullanılacak yedek parçaların örjinal mi eşdeğer mi olmasına da karar verebilecek.

Poliçede elirtilediği takdirde ise sigortalının istediği serviste onarım görecek ve yine sigortalının istediği parça kullanılacak.

Uygulama 1 Nisan'dan itibaren hayata geçecek.

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