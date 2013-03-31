Kaskoda yeni dönem başlıyor

Yeni düzenlemede 'Kasko' seçeneği ile, aracın yanması, çalınması, üçüncü kişilerin yol açtığı zararlar gibi çeşitli durumlar için teminat alabilecek.



Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı düzenleme ile yeniden belirlediği ''Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları'', yarın yürürlüğe girecek. Yeni uygulama ile şirketler, vatandaşlara dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere 4 tür sigorta hizmeti sunacak.

Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar, ''Kasko'' seçeneği ile aracın yanması, çalınması veya araç parçalarının çalınması, karayolu yada demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, üçüncü kişilerin kötü niyetle yol açtığı zararlar gibi çeşitli durumlar için teminat alabilecek.

"Dar kasko" seçeneğiyle ise söz konusu teminat gruplarından yalnızca bir kısmından yararlanılabilecek.

Vatandaşlar, ''Genişletilmiş Kasko'' seçeneğiyle de söz konusu risklerin tamamından korunabileceği gibi ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek diğer risklerden de korunabilecek.

''Tam Kasko'' seçeneğiyle ise sigortalılar, aynı ''Genişletilmiş Kasko''da olduğu gibi risklerin tamamından korunabilecek ve ayrıca, genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerin bir kısmı için değil, tamamı için teminat sahibi olabilecek.

Vatandaş, hangi teminatı tercih ettiyse, poliçe başlığı en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecek. Poliçede bu sigorta teminatlarının kapsamına ilişkin olarak belirtilenler dışında herhangi bir ifade kullanılamayacak ve satılan ürünlerin isimleri verilen teminatla uyumlu olacak.



Teminat kapsamı genişliyor



Yapılacak ek sözleşme ile teminatın kapsamını genişletmek mümkün olurken, vatandaşlar araçlarını sel ve su baskınları, kemirgen ve belirtilen diğer hayvanların vereceği zararlara, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu gibi zararlar ile Türkiye dışında meydana gelen zararlara karşı da teminat altına alabilecek.

Söz konusu şartlarda, alkollü araç kullanımıyla ilgili madde bulunurken, aracın uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki alan veya alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alarak araç kullanması sırasında meydana gelen zararların teminat dışında kaldığı belirtildi.

Sigortalının birlikte yaşadığı kimseler tarafından aracın kasten zarar görmesi yada kaçırılması durumunda da meydana gelen zararlar teminat dışında kalacak.

Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecek. Onarım yapılması halinde ise poliçede onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı konusu açıkça yer alacak. Ayrıca, poliçede hasarın tazmininde orijinal veya eşdeğer parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilecek ancak aksi durumda, sigortalının tercih ettiği tanzim yöntemi, servis ve parça esas alınacak.