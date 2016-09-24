Trafik sigortası fiyatlarını düşürecek yeni sistem

Devletin yaptığı kanuni düzenlemeye rağmen zorunlu trafik sigortası primleri düşmeyince yeni bir model geliştirildi. Artık sbm.org.tr adresine girip kendi sigorta priminizi kendiniz kesebileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece TC kimlik numarası ve araç plakanızı girmek. Sisteme girip TC ve plaka numarası ile sorgulama yapınca önünüze Türkiye'deki tüm sigorta şirketlerinin zorunlu sigorta teklifleri gelecek. Siz de en uygun fiyatı veren sigorta şirketini seçebileceksiniz.

Akşam'ın haberine göre, zorunlu trafik sigorta fiyatları artık internetten öğrenilip poliçe kesilecek. Trafik sigortası sorgulama TC numarası ve araç plakası ile sbm.org.tr sitesi üzerinden Eylül 2016 sonunda başlıyor. Yeni model vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla geliştirildi. Bu kapsamda bütün sigorta şirketlerine ait fiyatlar tek bir sistemde görülebilecek. Haliyle de en düşük fiyatı sunansigorta şirketi öğrenebilecekler. Şu anda vatandaş tüm sigorta şirketlerinin uyguladığı zorunlu trafik sigortası primlerinden haberdar değil. Bütün fiyatları gören vatandaş en düşük primi seçebilecek.

Zorunlu sigorta sorgulama adresi ne?

Yeni sistem bu ay yani Eylül sonu itibarıyla başlıyor. Poliçe yenilemelerinizi artık internet sitesine girerek kendiniz yapabileceksiniz. Bunun için TC numarası ile araç plakası sorgulaması yapılması yeterli olacak.

Zorunlu trafik sigortası poliçe yenilemeleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden yapılacak. Sigorta sorgulaması yapacağınız internet adresi de şöyle :

Türkiye'deki tüm sigorta tekliflerini göreceksiniz

Sisteme girip TC ve plaka numarası ile sorgulama yapıncaönünüze Türkiye'deki tüm sigorta şirketlerinin zorunlu sigorta teklifleri gelecek. Siz de en uygun fiyatı veren sigorta şirketini seçebileceksiniz.

Bu yeni sistemle zorunlu trafik sigorta poliçelerinden en az yüzde 10'luk bir artış bekleniyor.

Sigorta şirketlerine son şans

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Sigorta şirketlerinin, onlara verdiğimiz bu ikinci şansı iyi kullanması gerekiyor. Serbest piyasa şartlarında, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara inmemesi durumunda müdahale yetkimizi kullanacağız" dedi.

Trafik sigortası acentaları bitecek

Yeni model trafik sigortası acentelerini de sona erdirebilir. Vatandaş poliçesini internet üzerinden kendisi düzenleyebileceği için aracı kurumlara gerek kalmayacak. Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şen, trafik sigortasındaki yeni uygulamanın acentelik mesleğine sonvermeye muktedir olacağını ve acentelerin işlevini ortadan kaldıracağını savunarak, "Vatandaş, en uygun primi portaldan bulup, sigorta şirketinin internet sitesinden poliçeleri alırsa acentelik mesleği biter." dedi.