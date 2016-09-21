Zorunlu trafik sigortasına Hazine güvencesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek zorunlu trafik sigortası primlerinin sigorta piyasasında serbestçe belirlendiğine işaret ederek, bu sigortanın zorunlu olmasının, primlerin gerek sigortalılar gerekse sigorta şirketleri bakımından makul tutarlarda tespitini zorunlu kıldığını söyledi.



Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye'de en yaygın sigorta olan zorunlu trafik sigortasında makul fiyatlama pratiğini bozan yapısal sorunların ortadan kaldırılması için bu yılın nisan ayında kanun değişikliği yapıldığını ve ikincil düzenlemelerle uygulamaya yönelik hükümlerin yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Şimşek, "Kanundan sonraki dönemde sigorta primlerinin düşmeye başladığı görülmekle beraber söz konusu primler arzu edilen makul prim seviyelerinde değildir. Bu durum sigorta sektörünün primlendirme uygulamasına olan güveni ve bu bağlamda sistemin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla yeni bir model geliştirdiklerini anlatan Şimşek, bu kapsamda bütün sigorta şirketlerine ait fiyatların tek bir sistemde görülebileceğini, buna göre en düşük fiyat tercihinde bulunabileceğini kaydetti.

"Kimlik numarası girilerek fiyatlar görülecek"

Söz konusu uygulamanın şirketler arasındaki rekabeti artırarak, fiyat düşüşlerini hızlandıracağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:



"Buradaki en büyük sorun vatandaşların tüm sigorta şirketlerinin uyguladığı zorunlu trafik sigortası primlerinden haberlerinin olmaması. Serbest piyasa şartları dahilinde sigorta priminin oluşması ise sigortacı ve sigortalının doğru ve güncel bilgiye erişimleri ile mümkündür. Bunu sağlayarak vatandaşlarımızın en düşük fiyatları seçmesi için bir anlamda yol göstermiş olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın eylül sonu itibarıyla poliçe yenilemelerinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden (www.sbm.org.tr) sadece kimlik numarası ve araç plakası ile Türkiye genelindeki tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini görmesi mümkün olacak. Vatandaşların en düşük fiyata yönlenmesi diğer şirketlerin de uyguladığı prim tutarlarını gözden geçirmesine neden olacaktır."