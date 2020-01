Trafik kazasında bir polisin ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin'in tahliye talebi reddedildi

İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 aydır tutuklu yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgâr Çetin'in tahliye talebi reddedildi. Sanık Rüzgâr Çetin, "Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olan bana olsaydı. Çok üzgünüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmada, 22.5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Rüzgar Çetin hazır bulundu. Ölen polisin eşi Özlem Alagöz ile kardeşleri Mehmet Akif Alagöz ve Zafer Mustafa Alagöz de duruşmaya katıldı.

"Tutukluluğu devam etsin"

DHA'nın haberine göre, şikâyetçi Alagöz ailesinin avukatları, "Özel kriminal bilirkişilerce hız tespitinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda Ulusal Kriminal Bilirkişi rapor verebilir. Ayrıca sanık asli ve tam kusurludur. Emniyet mensuplarının emniyet kemeri takma zorunlulukları bulunmamaktadır. Tutukluluk halinin devamına karar verilsin" dediler. Şikâyetçi Alagöz ailesi de sanıktan şikâyetçi olduklarını ve tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti.

"Kaçma şüphesi yok, tahliye edilsin"

Rüzgar Çetin'in avukatı Mehmet Uysal ise emsal davalara göre tutuklamanın makul süreyi aştığını ifade ederek "Tutuklama ceza değildir, cezanın infazı da değildir. Müvekkilinin artık daha fazla tutuklu kalması hak ihlalidir. Olayın basit taksire dönüşmesi ihtimali kuvvetlidir. Suç değişirse alt sınırı 2 yıldır. Kaçma şüphesi yoktur. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kamu görevlilerinin de emniyet kemeri takma zorunlulukları vardır" diye konuştu.

"Olan bana olsaydı"

Söz verilen sanık Rüzgâr Çetin de "Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olan bana olsaydı. Çok üzgünüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

Rapor bekleniyor

Mahkeme heyeti kaçma şüphesi taşıması, adli kontrol hükümlerinin tutuklamadan beklenen faydayı sağlamaya yeterli olmayacağı gerekçesiyle Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan kusur durumuna ilişkin raporun beklenmesi için 4 Ekim'e ertelendi.

İddianamede 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 01.00 sıralarında Emre Tetik'in kullandığı polis aracıyla Beşiktaş'tan Ortaköy'e doğru seyir halinde oldukları ifade ediliyor. Sanık Rüzgar Çetin'in ise aracı ile Ortaköy'den Beşiktaş'a doğru gittiği belirtiliyor. Çırağan Caddesi üzerinde kavşaktaki ışıklara yaklaşıldığından Çetin'in en sağ şeritten önce orta şeride geçtiği önündeki aracı sollamak içinde ani manevra yaparak karşı şeride geçerek, gelen maktül ve müştekinin içinde bulunduğu polis aracına çarptığı ileri sürülüyor. Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilen iddianamede, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.