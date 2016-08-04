T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafik kazasında bir polisin ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin'in tahliye talebi reddedildi

Çetin: Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olan bana olsaydı. Çok üzgünüm

04 Ağustos 2016 17:47

İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 aydır tutuklu yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgâr Çetin'in tahliye talebi reddedildi. Sanık Rüzgâr Çetin, "Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olan bana olsaydı. Çok üzgünüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmada, 22.5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Rüzgar Çetin hazır bulundu. Ölen polisin eşi Özlem Alagöz ile kardeşleri Mehmet Akif Alagöz ve Zafer Mustafa Alagöz de duruşmaya katıldı.

 

"Tutukluluğu devam etsin"

 

DHA'nın haberine göre, şikâyetçi Alagöz ailesinin avukatları, "Özel kriminal bilirkişilerce hız tespitinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda Ulusal Kriminal Bilirkişi rapor verebilir. Ayrıca sanık asli ve tam kusurludur. Emniyet mensuplarının emniyet kemeri takma zorunlulukları bulunmamaktadır. Tutukluluk halinin devamına karar verilsin" dediler. Şikâyetçi Alagöz ailesi de sanıktan şikâyetçi olduklarını ve tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti.

 

"Kaçma şüphesi yok, tahliye edilsin"

 

Rüzgar Çetin'in avukatı Mehmet Uysal ise emsal davalara göre tutuklamanın makul süreyi aştığını ifade ederek "Tutuklama ceza değildir, cezanın infazı da değildir. Müvekkilinin artık daha fazla tutuklu kalması hak ihlalidir. Olayın basit taksire dönüşmesi ihtimali kuvvetlidir. Suç değişirse alt sınırı 2 yıldır. Kaçma şüphesi yoktur. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kamu görevlilerinin de emniyet kemeri takma zorunlulukları vardır" diye konuştu.

 

 

"Olan bana olsaydı"

 

Söz verilen sanık Rüzgâr Çetin de "Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Olan bana olsaydı. Çok üzgünüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

 

 

Rapor bekleniyor

 

Mahkeme heyeti kaçma şüphesi taşıması, adli kontrol hükümlerinin tutuklamadan beklenen faydayı sağlamaya yeterli olmayacağı gerekçesiyle Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan kusur durumuna ilişkin raporun beklenmesi için 4 Ekim'e ertelendi.

 

 

İddianamede 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 01.00 sıralarında Emre Tetik'in kullandığı polis aracıyla Beşiktaş'tan Ortaköy'e doğru seyir halinde oldukları ifade ediliyor. Sanık Rüzgar Çetin'in ise aracı ile Ortaköy'den Beşiktaş'a doğru gittiği belirtiliyor. Çırağan Caddesi üzerinde kavşaktaki ışıklara yaklaşıldığından Çetin'in en sağ şeritten önce orta şeride geçtiği önündeki aracı sollamak içinde ani manevra yaparak karşı şeride geçerek, gelen maktül ve müştekinin içinde bulunduğu polis aracına çarptığı ileri sürülüyor. Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilen iddianamede, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor. 

ETİKETLER

rüzgar çetinsinan çetinrüzgar çetin polisin ölümüne neden oldu

İlgili Haberler

Rüzgâr Çetin ağladı, avukatları "Polisler niye kemer takmadı" dedi

Çetin'in avukatların; polis memurlarının emniyet kemeri takmamış olmalarının kendilerinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü

Trafik kazasında bir polisin ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin "Eğitimli ve naif biriyim" dedi, tahliye istedi!

"Polis Fatih Alagöz emniyet kemeri takmadığı için hayatını kaybetti"

Akif Beki: Rüzgar Çetin, ölüme sebebiyet vermekle mi suçlanıyor, şöhretli bir babanın oğlu olmakla mı?

"Zenginliğe, şöhrete ne bitmez tükenmez bir haset biriktirmişiz meğer içimizde"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24