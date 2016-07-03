Trafik kazasında bir polisin ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin "Eğitimli ve naif biriyim" dedi, tahliye istedi!

Beşiktaş'ta polis aracına çarpan ve bir polisin şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin'den mahkemeye yeni başvuruda bulundu. Tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin, “Ben eğitimli ve naif bir insanım. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Vefat eden polisin ailesi ile helalleşmek için ailem çok çaba sarf ediyor” dedi.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in işletmeci oğlu Rüzgâr Çetin, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta lüks aracıyla, karşı yönden gelen polis aracıyla çarpışmış, araçtan fırlayan polis memuru İsmet Fatih Alagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda polis memuru Emre Tetik ise ağır yaralanmış, vücudunda kırıklar meydana gelmişti. Kaza esnasında alkollü olduğu ortaya çıkan Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

22 yıl 6 ay hapisle yargılanıyor

Hakkında hazırlanan iddianamede Rüzgâr Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu ifade edilirken, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kazada yaralanan Emre Tetik isimli polis memuru ise, Çetin hakkındaki şikâyetinden şaşırtıcı şekilde vazgeçmişti.

''Eğitimli ve naif bir insanım''

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, halen tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin mahkemeye yeni bir başvuru yaparak eğitimli ve naif olduğu, tutukluluktaki amacın hasıl olduğu gerekçesiyle salıverilmesini istedi.

Rüzgar Çetin avukatı aracılığı ile yargılamanın yapıldığı ağır ceza mahkemesine verdiği dilekçesinde, "Alkolü olduğum ve seyir şeridi içinde aracımı kullanmadığım için kazanın oluşumunda tam kusurlu olduğum iddia edilmişti. Uzman raporunda tam derecede kusurlu sayılamayacağım kaydedildi. Direksiyon hâkimiyetimi kaybettim ve sollama yasağı bulunmayan bir yerde karşı şeride geçtiğim için kaza oldu. Kazanın olabileceğini ön göremedim. Polis Fatih Alagöz emniyet kemeri takmadığı için hayatını kaybetti. Kazadan tamamen sorumlu tutulmam işin doğasına aykırı. Yaralı polis memuru ile helalleştim. Alagöz'ün de ailesiyle helalleşmek isterim. Ailem bu konuda çok çaba sarf ediyor" dedi.

''Sıradan bir trafik kazası''

Rüzgar Çetin, dilekçesinin son bölümünde eğitimli ve naif bir insan olduğunu vurguladı. Çetin, "Olay sıradan bir trafik kazası. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Benim sabit bir işim ve ikametim var. Kaçma ve kanıtları yok etme ihtimalim de yok. Toplanamayan tek delil Adli Tıp'ın kusur raporudur. Bunu da benim etkilemem söz konusu dahi olamaz" ifadesini kullandı.

Mahkeme, dilekçeyi değerlendirmeye aldı.