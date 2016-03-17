Trabzonspor'la Hakan Çalhanoğlu davalık oldu, FIFA soruşturma başlattı!

FIFA, Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Trabzonspor'un açtığı dava sonrasında soruşturma başlattı.

Goal.com’un haberine göre, FIFA, Bayer Leverkusen'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na 2011 yılında Trabzonspor ile yürüttüğü görüşmelerle ilişkin transfer soruşturması başlattı.

Bayer Leverkusen Kulübü Basın Sözcüsü Dirk Mesch, SID'e yaptığı açıklamada, "FIFA, Hakan Çalhanoğlu'na karşı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Bayer Leverkusen'e transferinden önceki süreçle ilgili. Şu anda gözüken, oyuncunun önceki sözleşmesinde bazı usulsüzlüklerin olduğu. Soruşturma devam ediyor. Daha detaylı konuşabilmemiz için bizim de daha fazla bilgiye ihtiyacımız var." dedi. Alman kulübünün Perşembe günü konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Yıldız futbolcu, suçlu bulunması halinde futboldan birkaç ay kadar men cezası alabilir.