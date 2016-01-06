Hakan Çalhanoğlu, Whatsapp'ta tanımadığı Kenan Sofuoğlu'nu maçına davet etti

Kenan Sofuoğlu'nun Whatsapp görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaşarak tepki gösterdiği Hakan Çalhanoğlu, telefonla görüştüğü milli motosikletçiyi Almanya'da bir maçına davet etti.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu arasında Whatsapp krizi çıktı. Milli futbolcu ile yaptığı konuşmayı Facebook hesabı üzerinden paylaşan Sofuoğlu, "Hakan Çalhanoğlu, beni tanıyıp tanımaman önemli değil ama seni seven birine bu şekilde cevap vermen sana yakışmadı. Senin numaran gizliyse bizim numaramız daha gizli ama bize ulaşan hiç kimseye asla böyle cevap verip hesap sormadık. Yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Facebook'tan bir açıklama daha yapan Sofuoğlu, "Hakan kardeşimi uzun zamandır örnek ahlakı ve sporculuğuyla beğenerek takip ediyorum ve kendisini gerçekten sevdiğim için samimi bir şekilde tanışmak için yazdığımda bana tepkisi ve sorgulayarak karşılamasından dolayı gerçekten kırılmamın verdiği hissiyatla doğru olmayarak bu paylaşımda bulundum. Bu paylaşımı Hakan kardeşimi kötülemek için değil sadece kırıldığımı belirtmek için paylaştım fakat bu kadar büyütülmesini beklemiyordum ve gereksiz buldum. Bu sebepten paylaşımı kaldırıyorum" mesajını yayınladı.

Günün polemiğine son noktayı Hakan Çalhanoğlu koydu. Bayer Leverkusen'in yıldızı, sosyal medya aracılığıyla "Bizler milletimiz için mücadele eden vatan evlatlarıyız. İletişimsel bir sıkıntı oldu. Kenan abiyi aradım. Konuştuk. Bir problem yok. En yakın zamanda Almanya'da bir maçımda onu ağırlamayı heyecanla bekliyorum" açıklamasını yaptı.