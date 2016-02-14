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Spor

Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı

Leverkusen'in Türk yıldızı, frikik gollerinde Avrupa'nın bir numarası oldu

14 Şubat 2016 11:30

Süper Lig'in kapısından dönen, hatta bazı büyük takımların 'yetersiz' bulup 2 milyon Euro bonservis bedelini çok gördüğü Leverkusen'li Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın saygı duyduğu bir frikik ustası olma yolunda ilerliyor.  Kaleyi düşündüğü serbest vuruşların yüzde 13.4'ünü gole çeviren Hakan, bu alanda hem Cristiano Ronaldo'yu, hem de Lionel Messi'yi geride bıraktı.

22 yaşındaki Hakan, son 3 sezonda Avrupa'nın hem en golcü, hem de ağları bulma oranı en yüksek frikikçisi olmayı başardı.

Beş büyük Avrupa liginde, son 3 yılda 10'un üzerinde frikik golü atmayı başaran tek isim olan Hakan, 11 golünü 82 frikik denemesinde kaydetti.

Yani kaleyi düşündüğü serbest vuruşların yüzde 13.4'ünü gole çeviren Hakan, bu alanda hem Cristiano Ronaldo'yu, hem de Lionel Messi'yi geride bıraktı. Ronaldo vuruşlarının yalnızca yüzde 6.8'ini gole çevirebilirken Messi yüzde 5.7'de kaldı. Hakan, bu yaz Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'nin önemli kozlarından birisi olacak.

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