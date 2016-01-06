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Spor

Kenan Sofuoğlu, Whatsapp'ta kendisini tanımayan Hakan Çalhanoğlu'na tepki gösterdi: Sileriz kardeş, sıkıntı yapma

Sofuoğlu, Çalhanoğlu'na Whatsapp'tan mesaj atınca ilginç bir diyalog yaşandı

06 Ocak 2016 01:39

Dünya Supersport'un şampiyon motosikletçilerinden Kenan Sofuoğlu ile Leverkusen'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu arasında Whatsapp'ta ilginç bir diyalog yaşandı.

Şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, tatil için gittiği Köln'de Leverkusen'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'ya Whatsapp üzerinden mesaj göndererek görüşüp tanışmak istediğini söyledi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sofuoğlu'na kendisini tanımadığını, numarasını kimden aldığını soran Hakan Çalhanoğlu'nun bu tavrına karlışık yazışmalarını sosyal medyada paylaşan Sofuoğlu; "Hakan Çalhanoglu beni tanıyıp tanımaman önemli değil ama seni seven birine bu şekilde cevap vermen sana yakışmadı. Senin numaran gizliyse bizim numaramız daha gizli ama bize ulaşan hiç kimseye asla böyle cevap verip hesap sormadık. Yakışmadı..." ifadelerini kullandı. 

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