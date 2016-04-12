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Spor

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için 41 milyon Euro

Burak'ın boşluğunu doldurmak için 13 futbolcu transfer etti

12 Nisan 2016 22:25

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a 5 milyon Euro’ya transferinin ardından forvet hattına tam 41 milyon Euro harcamasına rağmen bordo mavili takımdan gol kralı çıkmadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bordo mavili kulüp, 4 sezon önce 5 milyon Euro'ya sattığı Burak'ın boşluğunu doldurmak için 13 futbolcu (Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir ve Muhammet Demir) transfer etti.

Trabzonspor'un kadrosunda bu sezon yer alan forvet oyuncuları ligde sadece 10 gol atabildi. Cardozo 8 golle en skorer isim olurken, devre arasında Gaziantepspor'dan alınan Muhammet Demir ve genç oyuncu Muhammet Beşir de 1'er gol kaydetti.

 

Sadece bonservise 41 milyon Euro

Trabzonspor, son 4 yılda transfer ettiği forvetlerin sadece bonservislerine 41 milyon Euro (132 milyon TL) harcadı. Alınan 13 oyuncunun büyük çoğunluğu takıma neredeyse hiçbir katkı vermeden gitti. Robert Vittek, Serdar Gürler, Waris ve Marc Janko 2'şer, Yatabare 1, Deniz Yılmaz ise 3 gol kaydetti. Büyük umutlarla transfer edilen bir başka isim N’Doye, tek gol bile atamadan takımdan ayrıldı.

 

Cardozo’da düşüş var

Trabzonspor’da geçen sezon ligi 17 golle tamamlayan Paraguaylı forvet, bu sezon daha düşük bir gol sayısında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu geçen sezon 28 haftada 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Cardozo, bu sezon aynı dönemde bin 91 dakika sahada kalmasına karşın 8 gole imza attı.

 

Trabzonspor 11 takımın gerisinde kaldı

Trabzonspor, bu sezonun 28. hafta itibariyle gol yollarında 11 takımın gerisinde kaldı. 28 maçta 33 golle bordo-mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor, Bursaspor, Torku Konyaspor ve Antalyaspor gibi takımların gerisinde kaldı.

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