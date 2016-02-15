Burak Yılmaz: Kulübün içinde bulunduğu durumu da düşünerek kararımı gitmekten yana verdim

Galatasaray'dan 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Bejing Guan'a transfer olan Burak Yılmaz, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu transferiyle ilgili "Kulübün içinde bulunduğu durumu da düşünerek kararımı gitmekten yana verdim" dedi.

Radikal'in haberine göre; Yeni takımı Bejing Guan'a imza atmak için Türkiye'den ayrılan Burak Yılmaz, transfer sürecine ilişkin merak edilenleri açıklarken, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

"Kulübü de düşünerek ayrılmak istedim"

Milli futbolcu, "Benim için farklı bir duygu. Hem mutluyum hem üzüntülüyüm. Bu kulüpte çok güzel şeyler yaşadım. Buradan ayrılmak beni üzüyor ama benim için yeni bir hikaye başlıyor. Transfer iki tarafın da istemesiyle olacak bir şeydir. Eğer süreci soracak olursanız ben, kulübün içinde bulunduğu durumu da düşünerek kararımı gitmekten yana verdim. Giderayak kimseyi zor durumda da bırakmak istemem ama transfer tek tarafın istemesiyle olmaz" ifadelerini kullandı.

"Yüzüme çakmak atıldığında açtıkları pankartı hatırlayacağım"

Galatasaray taraftarına seslenen yıldız oyuncu, "Taraftar her zaman kupa ister, başarı ister. Biz de onlara bunları verdik. Benim de kırıldığım dönemler oldu. Çok da fazla eleştirildim ama Galatasaray taraftarını her zaman güzel anılarla hatırlayacağım. Rize'de yüzüme çakmak atıldığında benim için açtıkları pankartla hatırlayacağım. Buradan mesaj da vermek istiyorum. Bu dönem destek dönemi. Galatasaray taraftarı zor dönemde takımını ayağa kaldırmış bir taraftar grubu. Kader birliği yaptığım arkadaşlarım hala bu takımda. Lazio maçıyla inşallah yeniden yükselişe geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, "Çin'e giden oyuncuları ben de basından takip ediyorum. Bana da nasip oldu. Çok bilgim yok ama gidince ben de öğreneceğim tabii ki" dedi.

"Galatasaray'ın hedefleri bitmedi"

Burak Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Buradan giderken içimden adeta bir parça kopuyor. Gitmeden geri dönmeyi konuşmak olmaz. Çin'de de kazandığımın karşılığını vermeye çalışacağım. Selçuk İnan da gitmeme üzüldü. Onla kardeş gibiyiz. Hayatımıza bu 4 sene böyle devam edeceğiz. Lazio maçında ona da başarılar diliyorum.

Mustafa hocamla görüştüm. Kendisinin yanına teklifle ilgili gittiğim zaman benimle uzun bir konuşma yaptı. Böyle bir teknik direktörüm olduğu için şanslıyım, ona çok minnettarım. Belki kısa süre çalıştık ama ben bir baba kazandım. Mustafa hoca benim üzerimde güzel etkiler bıraktı, ben de onun üzerinde bu etkileri bırakmışımdır. Belki zor dönemdeyiz ama o takımı yeniden ayağa kaldıracaktır. Galatasaray'ın hedeflerinin bitmediğini düşünüyorum. Hala Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde şansımız var. Hedeflerimize ulaşırsak, kulüp maddi anlamda yeniden ayağa kalkacaktır.

Allah izin verirse Umut Bulut da gol atacak. Podolski var, Yasin, Olcan var. Ben olduğumda da sıkıntılı dönemler yaşadık. Ben yokken sadece biraz desteğe ihtiyaçları var. Onlar gerekeni yapacaktır."