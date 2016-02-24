Burak Yılmaz'ın transfer olduğu Çin Ligi, yayın gelirlerinde Türkiye Süper Ligi'ni üçe katladı

Galatasaraylı gol kralı Burak Yılmaz transfer olduğu Çin Süper Ligi’nin gelecek 5 yıllık yayın hakları 1.25 milyar dolara Aoti Dongli firmasına satılırken bu rakam, Türkiye Süper Ligi yayın haklarını 3’e katlamış durumda.

AMK Spor'un haberine göre, Başkent Pekin’de düzenlenen lansman ile resmiyete dökülen anlaşma Çin Süper Ligi tarihinin en büyük ticari anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Le Sports, Çin Süper Ligi’nin üç sezonluk internet yayını için 415 milyon dolar ödedi.

Anlaşmayla birlikte internet üzerinden yayınlanacak maçları Çin ana karası dışında yaşayan ve aralarında Hong Kong ile Macao’nun da dahil olduğu 80 milyon Çinli’nin takip etmesi bekleniyor. Yeni projede, maçların özellikle Tayvan başta olmak üzere ABD, Kanada, Hindistan, Singapur, Endonezya ve Güney Doğu Asya ülkelerinde yayınlanması hedefleniyor.

Çin futboluna 1 milyar dolarlık yatırım

Dünya genelinde 300’den fazla spor organizasyonun yayın haklarını elinde bulunduran Le Sports, senede 30 binden fazla müsabakayı canlı yayınlıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası maçları ile birlikte İngiltere Premier Ligi başta olmak üzere önemli Avrupa liglerinin yayın haklarını elinde bulunduran firma, Çin futbolunun gelişmesi adına da önemli yatırımlarda bulunuyor.

Bu bağlamda Le Sports sene başında milli oyuncu Burak Yılmaz’ın da transfer olduğu Beijing Guoan takımının isim hakkını da satın aldı. Özellikle Batı medyasında yer alan haberlerde, Le Sports firmasının son bir yılda Çin futboluna yaptığı yatırımın 1 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Televizyon yayın hakları tam 1.25 milyar dolar

Çin Süper Ligi’nin gelecek 5 yıllık yayın hakları tam 8 milyar yuan (yaklaşık 1.25 milyar dolar) Aoti Dongli firmasına satıldı. Bu rakam, Türkiye Süper Ligi yayın haklarını 3’e katlamış durumda. Çin Süper Ligi’nin hali hazırda 300 milyon televizyon izleyicisi bulunuyor.

Bu sene yaptığı transferler ile adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Çin Süper Ligi’nde taraftarların maçlara ilgisi de her geçen gün artıyor. Çin Ligi geçtiğimiz sene 22 bin biletli seyirci ortalaması ile Avrupa futbolunun İtalya ve Fransa gibi önemli liglerini yakalamayı başarmıştı.

Çin medyasında konuyla ilgili yer alan haberlerde, özellikle yapılan büyük transferler ile birlikte 2016 sezonundaki maç başına ortalama biletli seyirci sayısının 25 bini geçmesinin beklendiği belirtildi.

Çinli yetkililerin bir sonraki hedefi ise (2018 sezonu için) Çin Süper Ligi’ni dünyanın en yüksek seyirci ortalamasına sahip üçüncü ülke haline dönüştürmek. Dünyada hali hazırda en yüksek seyirci ortalaması Alman Ligi Bundesliga’nın elinde bulunuyor. İngiltere Premier Ligi ile ikinci sırada yer alıyor.

Transfere 300 milyon Euro harcandı

2015-2016 sezonu devre arası transfer döneminin şampiyonu Çin Süper Ligi oldu. 4 Mart’ta başlayacak olan yeni sezon öncesi önemli yıldızları kadrosuna katan Çin takımları bu transferlere yaklaşık 300 milyon Euro harcadı.

Çin Süper Ligi’nin transfer rekorlarını ardı ardına kırdığı dönemde Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ezequiel Lavezzi, Ramires ve Gervinho gibi önemli isimler Çin futbolunun kalkınması adına bu ülkeye gelen futbolcular oldu.

Bu transfer döneminde Türkiye’den Burak Yılmaz, Beijing Guoan’a, Ersan Adem Gülüm ve Stephane Mbia ise Hebei China Fortune takımına transfer oldu. Türkiye Süper Ligi’nin üç büyük takımı, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise bu transferlerden toplam 21 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi başardı.