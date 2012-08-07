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Çevre

Trabzonspor HES projesiyle kasasına 500 milyon dolar aktaracak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Uzungöl - I Regülatörü ve HES için Trabzonspor'a 49 yıllığına üretim lisansı verdi

07 Ağustos 2012 18:39

Trabzonspor, Uzungöl'e yapılalacak HES projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan üretim lisansı aldı. Yönetim kurulu HES projesinden 50 yılda kulübün kasasına 500 milyon dolar aktarmayı planlıyor.

Ömür Avcı'nın Radikal'de yer alan haberine göre, Trabzon'un Çaykara İlçesi Uzungöl Beldesi sınırları içinde yapılacak olan 28 megavat kurulu gücündeki Uzungöl - I Regülatörü ve HES için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan üretim lisansı alındı. EPDK Başkanı Hasan Göktaş imzasıyla Trabzonspor'a gönderilen yazıda, "Bu lisans Bordo - Mavi Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi'ne Trabzon ilinde kurulacak olan Uzungöl-I Regülatör ve HES üretim tesisinde 49 yıl süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05.07.2012 tarihli ve 3905-7 sayılı kararı ile verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

 

İhale aşamasına gelindi


Üretim lisansının alınmasının ardından HES projesi artık ihale aşamasına geldi. Trabzonspor'un yıllık 10 milyon dolardan 49 yıl içinde yaklaşık 500 milyon dolarlık bir gelir beklediği projeye büyük önem veren Başkan Sadri Şener de, "Bu proje hayata geçirildiğinde Trabzonspor maddi olarak çok büyük kazanımlar elde edecektir" dedi. İhale aşamasında sorun çıkmaması halinde projenin 2 yıl içinde yürürlüğe koyulması bekleniyor.
 

KAP'a bildirildi


Trabzonspor ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da konuyla ilgili bir açıklama gönderdi. Açıklamada, "Hakim ortağımız olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti. üzerinden yürüttüğü enerji projelerinden biri olan yıllık 28 MW kapasiteli Uzungöl Regülatörü Hes Projesi için 05/07/2012 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 05/07/2012 tarihli ve 3905-7 sayılı kararı ile üretim faaliyeti lisansı alınmıştır" denildi.

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