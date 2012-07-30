T24 LogoT24 Logo
Çevre

Karadeniz'deki HES'lerin sayısı 10 kat artırılarak 516'ya çıkacak

Mevcut HES’ler ve gündemde olan projelerle HES’lerin toplam sayısı yaklaşık 10 kat artarak 54’ten 516’ya çıkacak

30 Temmuz 2012 12:05

Karadeniz’de bölge halkının tepkisine karşın işletilen 54 hidroelektrik santralı (HES), onay verilen ve inşaat halindeki projelerle birlikte yaklaşık 10 kat artarak 516’ya çıkacak.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; HES’lere karşı yürütülen hukuk mücadelesinin dayanağı olan yasanın da yürürlükten kalkmasıyla Karadeniz bölgesi birkaç yıl içinde “HES çöplüğüne” dönüşecek.

MHP İstanbul Milletvekili Durmuşali Toprak’ın soru önergesini yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Karadeniz Bölgesi’nin inşaat ve projelerle kısa bir süre içerisinde “HES çöplüğüne” dönüşeceğinin sinyalini verdi.

Kurulduğu akarsuyun bulunduğu alandaki ekolojik dengeyi altüst eden HES’ler bölge halkının geçimini sağladığı toprakların susuz kalmasına neden oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nden şu an 54 HES işletilirken, lisans verilen 115 HES projesi ise inşaat halinde bulunuyor.

Mevcut işletilen ve inşaat halinde olan HES’lerin yanı sıra bakanlık tarafından 67 HES projesine de gerekli olan lisanslar verilerek inşaat aşamasına hazır halde bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nde işletilen, inşaat halinde olan ve lisans süreci tamamlanan 236 HES’in yanında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanan 290 HES projesi de bakanlığın gündeminde bulunuyor. Buna göre, Karadeniz’deki mevcut HES’ler ve gündemde olan projelerle HES’lerin toplam sayısı yaklaşık 10 kat artarak 54’ten 516’ya çıkacak.

ETİKETLER

KaradenizHESOrman ve Su İşleri BakanlığıVeysel Eroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24