Karadeniz'deki HES'lerin sayısı 10 kat artırılarak 516'ya çıkacak

Karadeniz’de bölge halkının tepkisine karşın işletilen 54 hidroelektrik santralı (HES), onay verilen ve inşaat halindeki projelerle birlikte yaklaşık 10 kat artarak 516’ya çıkacak.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; HES’lere karşı yürütülen hukuk mücadelesinin dayanağı olan yasanın da yürürlükten kalkmasıyla Karadeniz bölgesi birkaç yıl içinde “HES çöplüğüne” dönüşecek.

MHP İstanbul Milletvekili Durmuşali Toprak’ın soru önergesini yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Karadeniz Bölgesi’nin inşaat ve projelerle kısa bir süre içerisinde “HES çöplüğüne” dönüşeceğinin sinyalini verdi.

Kurulduğu akarsuyun bulunduğu alandaki ekolojik dengeyi altüst eden HES’ler bölge halkının geçimini sağladığı toprakların susuz kalmasına neden oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nden şu an 54 HES işletilirken, lisans verilen 115 HES projesi ise inşaat halinde bulunuyor.

Mevcut işletilen ve inşaat halinde olan HES’lerin yanı sıra bakanlık tarafından 67 HES projesine de gerekli olan lisanslar verilerek inşaat aşamasına hazır halde bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nde işletilen, inşaat halinde olan ve lisans süreci tamamlanan 236 HES’in yanında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanan 290 HES projesi de bakanlığın gündeminde bulunuyor. Buna göre, Karadeniz’deki mevcut HES’ler ve gündemde olan projelerle HES’lerin toplam sayısı yaklaşık 10 kat artarak 54’ten 516’ya çıkacak.