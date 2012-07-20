Trabzon'da Uzungöl de dahil 34 HES'e izin çıktı!

Trabzon Çaykara’ya bağlı Karaçam beldesi ve Köknar Köyü’ndeki HES karşıtı köylü direnişi giderek büyüyor. Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) iki HES için dava açarken, en son geçen hafta 105 köylü birden jandarmalarca ablukaya alındı. 100 köylü kimlik tespitinden sonra bırakılırken 5’i, 61 yaşındaki Nizamettin Şimşek, 44 yaşındaki Ali Dursun ve İslam Dursun, 35 yaşındaki Engin Gargar ile 28 yaşındaki Rafet Şimşek ‘çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Beş köylü yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, DEKAP Sözcüsü Ömer Şan, turistik Uzungöl de dahil, Solaklı’da 34 HES ’in planlandığını anımsatıyor: “16’sı hayata geçirildi. Vadi, yol boyunca mahvoldu. Köylüler bu mücadelenin HES ’ten daha ileri geçtiğini, namus mücadelesi olduğunu söylüyor.” Köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu da iki HES için dava açtıklarını ve yargılamanın sürdüğünü belirterek, “ HES ’lere yaşam hakkı çerçevesinden bakıyoruz. Su hakkı ve çevre diğer tüm hakların önündedir. Diğer hakların da önkoşuludur” diye konuşuyor.

Karaçam’ın AKP ’li Belediye Başkanı Dursun Ali Sevinç ise Karaçam’daki Derebaşı HES için halkın önce “Evet” dediğini fakat görüş değiştirdiğini, Balkodu 2’deyse halka danışılmadığını, bu yaklaşıma kendisinin de karşı olduğunu vurguladı: “Halka rağmen hiçbir şey olmaz. Neden istemiyor; sebepler aranmalı. Vatandaş da gerekçeleri iyi anlatmalı. Ben HES ’lere karşı değilim. Ama peş peşe dizilmiş HES ’lere karşıyım. Örneğin beldemdeki HES ’e karşı değilim. Toplantılardan sonra evet dedik, vatandaş karşı çıktı. Köknar komple karşı... Aramızda 3-4 km var. Vatandaşlarla mutabakat sağlanmalı. Adam ÇED raporu yapmadan askeri güçle gelip yerleşiyor. Vatandaş da direniyor.”