T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, taraftarlarını sağduyuya çağırdı

UEFA disiplin kurulunun kararının ardından Trabzonspor, olası tepkilere karşı, taraftarlarına sağduyu çağrısı yaptı.

26 Haziran 2013 17:01

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:
'UEFA Disiplin Komitesi'nin verdiği kararların Türk futboluna yansımaları konusunda henüz kesin gündem netleşmemişken, tüm taraftarlarımızı gelişmeleri sağduyulu ve sükunetle takip etmeye davet ediyoruz. Sürecin başından beri toplumsal direncini muhafaza eden, medeni tepkilerini her zaman kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kullananan Trabzonspor sevdalılarının bundan böyle de aynı yaklaşımı sergileyeceklerine olan inancımız tamdır. Trabzonspor Kulübü olarak temiz ve ahlaklı Türk futbolunun sağlanması adına bugüne kadar olduğu gibi yaşananları yine yakından takip ettiğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz. Bu gerçekler ışığında taraftarlarımızın haklılığımızın devamı doğrultusunda taşıdıkları sorumluluğun bilincinde hareket edeceklerine inanıyor, kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.'
 

ETİKETLER

trabzonsporuefadisiplin

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan UEFA'ya destek: Adalet tecelli etti

Trabzonspor Yönetim Kurulu, UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etmesiyle ilgili olarak kulübün internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaptı

UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında karar verdi, açıklama bugün

UEFA, kararları kısa süre içinde kulüp ve kişilere tebliğ edecek; sabah ise siteden paylaşacak

UEFA'dan Beşiktaş'a 1, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 1 yıl, Fenerbahçe'ye ise 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi

UEFA Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi Avrupa'dan men etti, şimdi ne olacak?

UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği cezalar onanırsa Türkiye’yi bu sezon Avrupa arenasında temsil edecek takımlar da değişecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24