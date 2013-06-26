Trabzonspor, taraftarlarını sağduyuya çağırdı

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

'UEFA Disiplin Komitesi'nin verdiği kararların Türk futboluna yansımaları konusunda henüz kesin gündem netleşmemişken, tüm taraftarlarımızı gelişmeleri sağduyulu ve sükunetle takip etmeye davet ediyoruz. Sürecin başından beri toplumsal direncini muhafaza eden, medeni tepkilerini her zaman kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kullananan Trabzonspor sevdalılarının bundan böyle de aynı yaklaşımı sergileyeceklerine olan inancımız tamdır. Trabzonspor Kulübü olarak temiz ve ahlaklı Türk futbolunun sağlanması adına bugüne kadar olduğu gibi yaşananları yine yakından takip ettiğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz. Bu gerçekler ışığında taraftarlarımızın haklılığımızın devamı doğrultusunda taşıdıkları sorumluluğun bilincinde hareket edeceklerine inanıyor, kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.'

