UEFA Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi Avrupa'dan men etti, şimdi ne olacak?

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’yi 2, Beşiktaş’ı ise 1 yıl Avrupa’dan men etti. ‘Ömür boyu men’ talep edilen kişiler hakkında ise müfettişten ekstra rapor istendi. Cezalar onanırsa Fenerbahçe’nin yerine Şampiyonlar Ligi ön elemesine Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi’ne ise Kayserispor ve Kasımpaşaspor gidecek.

Haziran ayı başlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 3 Temmuz sürecinin devamında yürüttüğü özel soruşturma doğrultusunda Disiplin Kurulu’na sevk eden UEFA cezaları kesti.

Müfettiş raporlarında adı geçen kulüp temsilcileri ve kişilerden geçtiğimiz günlerde savunma alan kurul, Fenerbahçe’yi 2, Beşiktaş’ı ise 1 yıl Avrupa Kupaları’ndan men etti.

Sarı-Lacivertliler’in ceza açıklamasının 2+1 olarak yapılmasının sebebi ise 5 yıl içinde benzer bir suç işlenmesi halinde ek yapılan 1 yılın da yürürlüğe girecek olması.

'Yeterli delil' isteği

Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım ve Cemil Turhan, dönemin Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu için ise süreç farklı işledi.

Adı geçenler için istenen ‘ömür boyu men’ cezasını göz önünde bulundurun kurul, müfettişten iddialarını daha fazla delille ortaya koymasını istedi. Eğer o kanıtlar ve beraberinde bir kanaat oluşmazsa kişilerin de ‘ömür boyu men’ yerine yıl cezası alacağı bildirildi.

Mücadeleye devam

UEFA'nın verdiği cezalar hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a şok etkisi yarattı. Ancak iki kulübün de pes etmeye hiç niyeti yok. Önce UEFA Tahkim Kurulu'na itiraz edilecek, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilecek...

Her iki kulüp de yargı yollarını sonuna kadar kullanmaya kararlı. İtiraz edilecek ilk merci UEFA Tahkim Kurulu. Kulüpler, üç gün içerisinde buraya başvuracak. Eğer buradan bir sonuç alınamazsa adres bu kez CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) olacak ve hak arama mücadelesinde hiçbir ayak eksik bırakılmayacak. Gerekirse hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilecek, hem de İsviçre Yerel Mahkemeleri’nde hak arama savaşı başlatılacak.

‘Şaşırtıcı bir karar’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA’nın verdiği kararın ardından açıklamalarda bulundu. Orman, “Beşiktaş Kulübü bir tüzel kişiliktir. Bizim yaptığımız savunmaya göre de tüzel kişilikle ilgili bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Sayın Tayfur Havutçu ve Serdal Adalı ile ilgili ek savunma istenirken, tüzel kişiliğe ceza verilmesi şaşırtıcı bir karar. Hakkımızı UEFA Tahkim Kurulu’nda arayacağız. En kısa sürede itirazımızı bildiririz ve 2 hafta içinde da duruşması olur” ifadelerini kullandı.

Bursaspor, Kayserispor ve Kasımpaşaspor gidecek

Eğer UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği cezalar onanırsa Türkiye’yi bu sezon Avrupa arenasında temsil edecek takımlar da değişecek.

Fenerbahçe’nin yerine Şampiyonlar Ligi ön elemesini Bursaspor oynayacak. Beşiktaş’ın yerine Avrupa Ligi’ne ise Kayserispor gidecek. Süper Lig’de sezon sıralaması kayacağı için Kasımpaşaspor da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Trabzonspor’dan ilk mesajlar...

Karar, en çok Trabzonspor camiasında yankı buldu. Karadeniz temsilcisinin Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Adalet tecelli ettiği için Trabzonspor Başkanı olarak mutluyum. Fakat koskoca camiaların ve cefakâr taraftarının bu durumlara düşürülmesi üzücü. Umarım bu futbol ailesi için bir milat ve ders olur” tepkisini verdi. Ancak olayların odağındaki 2010-2011 sezonunun şampiyonluğunun kendilerini tescilini ve kupayı isteyen Bordo-Mavililer’in bundan sonraki süreçte çok etkin olacağı kesin. Ayrıca eğer Beşiktaş’ın cezası da onanırsa kupayı kaybettiği rakibi İstanbul Belediye’den de benzer bir talebin oluşması kaçınılmaz.

Galatasaray kazanıyor

Fenerbahçe’nin 2, Beşiktaş’ın 1 yıl ceza alması demek, Avrupa Kupaları’nın getireceği olası ekonomik gelir ve prestijden uzak kalması demek. Ezeli rakip Galatasaray ise bu dönemde arayı açma fırsatı yakalayacak. Geçen sezon Fenerbahçe’nin ön elemede Şampiyonlar Ligi’ne vedasıyla Sarı- Kırmızılılar, kasasına yaklaşık 10 milyon Euro ekstra para koymuştu. Örneğin bu sezon Fenerbahçe’nin yerine Şampiyonlar Ligi’ne gidecek olan Bursaspor ön eleme oynayacak ve benzer bir durum olursa Galatasaray’ın bonusları yine katlanacak.

‘Haklarımızı kullanacağız’

Fenerbahçe Yöneticisi Yasemin Mercil ise konuyla ilgili olarak, “İki yılı kesin, 1 yıl da erteleme olmak üzere toplam 3 yıllık bir ceza görünüyor. Fakat kararın gerekçeleri ile ilgili 13 sayfalık İngilizce bir metin var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Şahıslarla ilgili olarak da, şu anda ceza vermeye yeterli belge ve döküman olmadığını düşünerek veyahut da tam bir sonuca varamadıkları için disiplin kurulu müfettişinden ek bir rapor istenmesi gibi bir karar görünüyor. Fenerbahçe karara itiraz edecek. Daha uzun bir gerekçeli karar bekliyoruz. Fenerbahçe tüm hukuki haklarını kullanacaktır” dedi.

Porto başarmıştı

Portekiz Futbol Ligi Disiplin Komisyonu, 2008 yılında bir soruşturma açmıştı. Bunun sonucunda, 2003-04 sezonundaki iki lig maçında hakemlere rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle Porto’nun 6 puanını silmiş, kulübe 150 bin Euro para cezası vermiş ve kulüp başkanı Pinto de Costa’yı 2 yıl futboldan men etmişti.

Bunun üzerine UEFA, aynı gerekçeden ötürü Porto’yu Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktan men etmişti. Yapılan itirazlar sonucu UEFA Tahkim Kurulu iki hafta sonra kararı bozmuştu. Benfica ve Vitoria Guimaraes bunun üzerine Lacivert-Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi’ne alınmaması yönünde CAS’a başvurmuş ancak bu itiraz reddedilmişti.

Çıldırtan tesadüf

UEFA'dan haber beklenirken 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım'a geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı vermesi, Sarı-Lacivertliler'i çileden çıkarttı, “Bu nasıl tesadüf böyle” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Fenerbahçe’de UEFA’dan gelecek haber beklenirken 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar camiayı çileden çıkardı.

Fenerbahçe Eski Asbaşkanı ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Recep Özcan, ‘Şike Davası’ sonucunu gerekçe göstererek Başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun tüzük gereği görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması için dava açmıştı.

Açılan dava sonucunda İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi temyiz yolunun açık olmasından ötürü kayyum talebini reddetti fakat her üç ismin de Yargıtay’ın şike süreci ile ilgili vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Ayrıca üç ismin kulüp üyeliklerini de geçici olarak dondurdu.

Mahkemenin bu haberi duyulduktan sonra Sarı- Lacivertliler isyan ederek, “Bu kadar tesadüf de olmaz. Biz UEFA’dan karar beklerken mahkemeden darbe yedik” yorumlarını yaptılar.

‘Vahim durum yok’

Konuyla ilgili açıklama, Şekip Mosturoğlu’nun avukatı Ersan Şen’den geldi. Şen, “Ağır ve beklenmedik bir karar. Temyize gidip itiraz edeceğiz. Sonuçta kararı yine mahkeme verecek. Ancak fırtına kopartacak kadar vahim bir durum yok ortada. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu’nun avukatları itirazlarını bir üst mahkeme olan 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapacaklar.

Şimdi ne olacak?

Aziz Yıldırım, şu an için Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Başkanı olarak yetkilerini kullanamıyor. Burada başkanvekili Abdullah Kiğılı, yetkileri geçici olarak devralacak. Ancak Aziz Yıldırım’ın Sportif A.Ş.’deki görevi açısından bir sıkıntı yok. Buradaki imza yetkisi normal şekilde devam edecek.