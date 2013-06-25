T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Beşiktaş'a 1, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 1 yıl, Fenerbahçe'ye ise 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi

25 Haziran 2013 22:32


UEFA Beşiktaş'a 1 yıl men cezası verdi. Fenerbahçe'ye ise 2+1 Avrupa Kupaları'ndan men cezası geldi.

Disiplin Kurulu; Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu'nun dosyasını tekrar müfettişe gönderdi. Müfettiş Palacios'tan yeni bir ek rapor hazırlanması, istendi ve verilecek kararın son rapordan sonra karara bağlanacağı belirtildi. Beşiktaş Tahkim Kurulu'na giderek kararın ertelenmesini talep edecek.

 

Beşiktaş'a 1 yıl men

 

UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkındaki kararları saat 19:30 itibari ile kulüplere faks yoluyla bildirildi. Beşiktaş Avrupa kupalarından 1 yıl men edilirken, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası verildi.

UEFA, Beşiktaş'ı 1 yıl Avrupa kupalarından men etti. UEFA Disiplin Kurulu Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu'nun dosyasını tekrar müfettişe gönderdi. Müfettiş Palacios'tan yeni bir ek rapor hazırlanması, istendi ve verilecek kararın son rapordan sonra karara bağlanacağı belirtildi.

 

Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası

 

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi. Kararda yer alan +1' ibaresinin daha önceden çekilen bir yıllık cezasının temsil ettiği belirtiliyor.

 

Beşiktaş Tahkim'e gidiyor

 

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Beşiktaş Kulübü, 3 gün içinde Tahkim Kurulu'na başvuracak. Siyah-beyazlı kulüp daha sonra Tahkim'den çıkacak karara göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracak.

Bu arada Siyah-beyazlıların Tahkim Kurulu'na yarın başvuracağı öğrenildi.

Öte yandan Siyah-beyazlı kulüp yöneticileri, Tayfur Havutçu ve Serdal Adalı konusunda ek rapor istenip karar verilmemesi, ancak Beşiktaş'ın 1 yıl men edilmesini tepkiyle karşıladılar.

Yönetim kurulu, yarın yapacakları itirazda bu duruma vurgu yapıp cezanın kaldırılmasını talep edecekler. Ayrıca Siyah-beyazlı kulübün avukatları bu gece hazırlayacakları geniş bir raporu da yarın Tahkim Kurulu'na iletecekler.

Beşiktaş'a UEFA'dan faks yoluyla belgelerin toplamı 12 sayfa.

 

Talep edilen cezalar neydi?

 

UEFA Disiplin Müfettişi Miguel Palacios, Fenerbahçe'nin gelecek 2 sezon Avrupa Kupaları’ndan men edilmesini, Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Cemil uran'ın ise hak mahrumiyeti cezası almasını talep etmişti.

Müfettiş Palacios'un raporunda Beşiktaş'ın da 1 yıl Avrupa'dan men edilmesi; ayrıca eski yöneticisi Serdal Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havutçu'ya da hak mahrumiyeti cezası verilmesi talep edilmişti.

 

ETİKETLER

uefakararfenerbahçebeşiktaş

İlgili Haberler

UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında karar verdi, açıklama bugün

UEFA, kararları kısa süre içinde kulüp ve kişilere tebliğ edecek; sabah ise siteden paylaşacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24