UEFA'dan Beşiktaş'a 1, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası



UEFA Beşiktaş'a 1 yıl men cezası verdi. Fenerbahçe'ye ise 2+1 Avrupa Kupaları'ndan men cezası geldi.

Disiplin Kurulu; Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu'nun dosyasını tekrar müfettişe gönderdi. Müfettiş Palacios'tan yeni bir ek rapor hazırlanması, istendi ve verilecek kararın son rapordan sonra karara bağlanacağı belirtildi. Beşiktaş Tahkim Kurulu'na giderek kararın ertelenmesini talep edecek.

Beşiktaş'a 1 yıl men

UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkındaki kararları saat 19:30 itibari ile kulüplere faks yoluyla bildirildi. Beşiktaş Avrupa kupalarından 1 yıl men edilirken, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası verildi.

UEFA, Beşiktaş'ı 1 yıl Avrupa kupalarından men etti. UEFA Disiplin Kurulu Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu'nun dosyasını tekrar müfettişe gönderdi. Müfettiş Palacios'tan yeni bir ek rapor hazırlanması, istendi ve verilecek kararın son rapordan sonra karara bağlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye 2+1 yıl men cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 2+1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi. Kararda yer alan +1' ibaresinin daha önceden çekilen bir yıllık cezasının temsil ettiği belirtiliyor.

Beşiktaş Tahkim'e gidiyor

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Beşiktaş Kulübü, 3 gün içinde Tahkim Kurulu'na başvuracak. Siyah-beyazlı kulüp daha sonra Tahkim'den çıkacak karara göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracak.

Bu arada Siyah-beyazlıların Tahkim Kurulu'na yarın başvuracağı öğrenildi.

Öte yandan Siyah-beyazlı kulüp yöneticileri, Tayfur Havutçu ve Serdal Adalı konusunda ek rapor istenip karar verilmemesi, ancak Beşiktaş'ın 1 yıl men edilmesini tepkiyle karşıladılar.

Yönetim kurulu, yarın yapacakları itirazda bu duruma vurgu yapıp cezanın kaldırılmasını talep edecekler. Ayrıca Siyah-beyazlı kulübün avukatları bu gece hazırlayacakları geniş bir raporu da yarın Tahkim Kurulu'na iletecekler.

Beşiktaş'a UEFA'dan faks yoluyla belgelerin toplamı 12 sayfa.

Talep edilen cezalar neydi?

UEFA Disiplin Müfettişi Miguel Palacios, Fenerbahçe'nin gelecek 2 sezon Avrupa Kupaları’ndan men edilmesini, Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Cemil uran'ın ise hak mahrumiyeti cezası almasını talep etmişti.

Müfettiş Palacios'un raporunda Beşiktaş'ın da 1 yıl Avrupa'dan men edilmesi; ayrıca eski yöneticisi Serdal Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havutçu'ya da hak mahrumiyeti cezası verilmesi talep edilmişti.