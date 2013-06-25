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Spor

UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında karar verdi, açıklama bugün

UEFA, kararları kısa süre içinde kulüp ve kişilere tebliğ edecek; sabah ise siteden paylaşacak

25 Haziran 2013 01:27


UEFA, Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında aldığı kararların yazımını tamamladı. Türk futbolunu etkileyecek kritik karar öncesi gözler UEFA'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.

UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında verilen kararın yazımının tamamlandığı ve kısa bir süre sonra taraflara tebliğ edilerek yarın sabah internet sitesinden duyrulacağı belirtiliyor.

 

UEFA kararların yazılımını tamamladı

 

Avukat Emin Özkurt, UEFA'dan kendisine gelen bilgileri paylaştı. Fenerbahçe'nin geri çektiği CAS davasında ve Beşiktaş'ın yine UEFA ile yaşadığı mali tablo davasında görev alan avukat Emin Özkurt, sorularını yanıtlarken, UEFA'nın, aldığı kararların yazımını tamamladığını söyledi. Emin Özkurt ayrıca, UEFA'nın, aldığı kararları bu gece kişi ve kulüplere tebliğ edeceğini, tüm kamuoyuyla da sabah siteye koyarak paylaşacağını dile getirdi.Özkurt, kararların içeriğiyle ilgili olarak ise, şimdilik herhangi bir bilgi veremeyeceğini sözlerine ekledi.

 

Fikret Orman: Şu ana kadar gelen bir karar yok

 

Beşiktaş Kulübü, şike süreciyle ilgili UEFA'nın kararını bekliyor. Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, gün boyunca Akaretler'deki kulüp binasında heyecanlı bir bekleyiş içine girdiler. Yöneticilerin bir bölümü daha sonra kulüpten ayrılırken, Fikret Orman da akşam saatlerinde buradan ayrıldı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Orman, kendilerine gelmiş bir kararın henüz olmadığını söyledi. İsviçre'deki savunmalarının ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Fikret Orman, "O gün de söyledim. Bize, 'Pazartesi öğleden sonra açıklayacağız' demişlerdi.

Ancak şu ana kadar gelen bir karar yok. Bizden sonra Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle yaptıkları görüşmede ise, 'Salı da olabilir' demişler. Belki yarın açıklarlar. Şu an elimize ulaşmış bir şey yok. Belki gece yarısından sonra gelir" diye konuştu.

 

 

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