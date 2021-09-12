Galatasaray kaçtı, Trabzonspor yakaladı; dev maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan yitirdi.

Karşılaşmada Emre Kılınç'ın golleriyle 2-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım bu üstünlüğünü sürdüremedi. Trabzonspor, 41. dakikada Cornelius ile farkı 1'e indirdikten sonra 62. dakikada sezona iyi başlayan golcüsü Nwakaeme ile eşitliği sağladı.

Haftaya lider giren Trabzonspor, ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 10'a yükselten Karadeniz ekibi, ikinci sıraya gerileyerek liderliği Beşiktaş'a kaptırdı.

Zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, puanını 8'e yükselterek 5. sırada yer aldı.

TIKLAYIN - Trabzonspor-Galatasaray maçından kareler

Abdullah Avcı'dan erken müdahale

Kalesinde üst üste goller gören Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maça erken müdahale etti. Avcı, 39. dakikada İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür'ü oyundan alırken Anders Trondsen ile Yusuf Sarı'yı oyuna dahil etti.

Trabzonspor'dan16 maçlık seri

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı.

Bordo-mavililer, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Galatasaray ise Fatih Terim ile yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 13 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Trondsen sakatlandı

Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın yerine ilk yarıda oyuna giren Trondsen, sakatlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 37. dakikada oyuna giren Trondsen'i 53. dakikada oyundan almak zorunda kaldı.

Abdülkadir Ömür, gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıktıktan sonra göz yaşını tutamadı.

Performansı nedeniyle taraftarlardan tepki alan Abdülkadir Ömür, morali bozuk şekilde sahadan ayrıldı.

Stat: Medical Park Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Trondsen- Dk. 53 Denswil), Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 37 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 82 Koita) Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Emre Kılıç (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Mostafa Mohamed), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan) Goller: Dk. 20 ve 33 Emre Kılınç (Galatasaray) Dk. 41 Cornelius, Dk. 62 Nwakaeme (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 5 Berkan Kutlu (Galatasaray) Dk. 36 Berat Özdemir, Dk. 63 Edgar (Trabzonspor)

Karşılaşmanın önemli anları

GOL: 20. dakikada Galatasaray, golü buldu. Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

30. dakikada ceza alanına sokulan Morutan'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

GOL: 33. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda açıyı daraltan Uğurcan Çakır'dan dönen topu Halil İbrahim Devrişoğlu, penaltı noktasındaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

Bu golün ardından kale arkası bölümünden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarıya çıkartıldı.

GOL: 41. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Hamsik'in soldan ortasında Bakasetas, topu Cornelius'a indirdi. Bu futbolcu topu kontrol ederek ayağıyla filelere yolladı: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

61. dakikada Cicaldao'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Babel'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

GOL: 62. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Galatasaray ceza alanı sol tarafında son çizgide topla buluşan Hamsik, rakipten sıyrılarak meşin yuvarlağı uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

71. dakikada ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Muslera topa sahip oldu.

77. dakikada Cicaldau'nun ortasında, yakın mesafede topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünde Yusuf Sarı çıkardı.

90. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muslera, güçlükle topu çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

TIKLAYIN - Fatih Terim: Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var

TIKLAYIN - Abdullah Avcı: Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim; kazanacak fırsatları yakaladık

TIKLAYIN - Uğurcan Çakır: Abdülkadir Ömür'e yapılanı doğru bulmuyorum