Abdullah Avcı: Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim; kazanacak fırsatları yakaladık

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmeler yaptı. Avcı, "Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim; kazanacak fırsatları yakaladık" dedi.

Trabzonspor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan Abdullah Avcı, "Gel-gitlerin çok olduğu bir maç oldu. Geçen seneden beri 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, genç oyunculardan kurulu geçiş takımı oldular. Ama biz bununla beraber bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez. Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyunlar zaman zaman böyle olacak. Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim, kazanacak fırsatları yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Trondsen sakatlandı." diye konuştu.