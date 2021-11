Fatih Terim: Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var

2-0 öne geçtiği Trabzonspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hedefinde maçın ilk yarısındaki performansı gösteren bir takım olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Emre Kılınç kaydetti.

Maçın ardından beINSPORTS'a konuşan teknik direktör Fatih Terim, "2-0 giremiyoruz bir türlü soyunma odasına. Yakında onları da becereceğiz inşallah. Baskıyla rakibi kapatarak başlamak istedik, yaptık da. Son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu ve golü yedik. İkinci yarıya 2-0 başlamak başka, 2-1 başlamak başka. Bunu yememeliydik." diye konuştu.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Morutan değişikliği

Fatih Terim, Morutan'ı taktik icabımı değiştirip değiştirmediği yönündeki bir soru üzerine de 'Emre sakatlandı diye çıkardım. Morutan tercihimi de anlattım. Morutan topla bizim en güvendiğimiz oyunculardan biri. Oynamaya devam edecek. Taylan da olmayınca orta sahaya 8 gibi pozisyonda Yedlin’e yardım edecek bir oyuncuya ihtiyacımız oldu. Dolasıyla öyle değişiklik yaptım. Morutan topla iyi ama topsuz bugün özellikle orta sahada bir takım yardımlar yapamadığı için o yüzden. Yoksa herhangi bir düşüncem yoktu." ifadesini kullandı.

Bugün 3 puan alamadığımız için üzgün olduklarını ifade eden Terim, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman geçen hafta da bugün de 2 puan kaybeden biziz. 4 maç oynadık 3'ü deplasmanda. En fazla maç oynayan biziz. Birçok sebep sayabilirim ama bütün bunlara rağmen açıkçası Barış, Boey, Arda tecrübesini sahada kullanabilsek, çok müsait olan orta sahada ikinci yarı özellikle Feghouli’yi de kullansak diye de düşünmüyor değilim. Bazı oyuncularımızın tekrardan düzelmesi, yardımcı olması lazım. Sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Perşembe önemli takımla oynayacağız. Hafta sonu tekrar maç var. Her oyuncudan faydalanmayı düşünüyoruz. Genç olması muhakkak ki bir zaman gerektiren bir şey olabilir ama bu arada ligdeki avantajımızı da devam ettirmek istiyoruz, kaybetmemek niyetindeyiz."

"Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var"

"İkinci yarı top bizdeyken daha iyi işler yaptık. Daha çok pozisyona girdik, koparabilirdik ama olmadı. İkidir 2-0'dan puan kaybediyorduk. Belki 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0'dan olunca... Bazen dinamizmimizin yansıması böyle olabilir ama benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Oyunu rakibe oynatmayan, tüm alanları kapatan, dar alanda takımın boyunu kısaltan ve topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran bir Galatasaray yapabilirsek mutlu olurum. İyi oynayan bir takımda bazı oyuncuları zaten değiştirmek istemem ama mecbur kalıyorsunuz bazen. Bazı arkadaşlarımızı da görmek zorundayız. Bugün çok iyi bir kadroya sahip Trabzonspor ile oynamak kolay değil. Ama galibiyeti kaçırdığım için üzüntülüyüm. Daha iyi olabilirdi."

"Bazı arkadaşlarımız daha çabuk form tutmalı çünkü aksi takdirde forma kolay olmayacak"

"Kolay değil. Daha hayatları boyunca birbirlerini görmemiş oyuncuların aynı hedefe yönelmeleri için beraber yaşamaları, beraber çalışmaları ve beraber oynamaları gerekir. Öne geçtiği zaman hafif korku, heyecan ve telaş olabilir ama zaman içinde bunlar geçecektir. İnşallah daha zengin bir atmosfere girebilirsek takım olarak... Perşembe-Pazar ve 20 saat uçup gelen oyuncular var. Bunlar kolay değil. Dengelemeye yönelik diğer arkadaşlarımız da bize yardımcı olursa daha iyi takım olacağız. Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk form tutmalı çünkü aksi takdirde forma kolay olmayacak."

"Şenol Güneş bunu hak etmedi"

Terim, bir soru üzerine de milli takım teknik direktör konusunda yaşanan olayları izlediğini belirterek, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş tesisleri. Türk futboluna bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, kritikler yapılır, beğenilir, beğenilmez eyvallah ama bir itibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o ne de arkadaşları. Saygı ile anmasını, sevgi ile göndermesini de bilmeliyiz. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Yanlış yaptı, doğru yaptı. Sevapları çok fazladır. Bu nedir ya. Yoksa gelip görev yapmak, imza atmak, istenmek doğalsa, güzel ayrılmak da doğaldır. Şenol hocaya arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz." yorumunda bulundu.

Milli takımın önünde 4 tane maçının olduğunu dile getiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İddiamız var. Gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimiz zaman play-off veya en iyi iki, bir şeyleri yakalayabiliriz. Bunlara motive olmamız gerekirken şimdi başladık, kim gelir. Milli takım etrafında hep beraber toplanmalı, onlara moral olmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Ben geldin, sen geldin, ben gittim, yabancı, yerli geliyor. Bırakın onlar da kafasına göre rahat seçsinler. 4 tane maç. Ondan sonra başka bir program yapar, yeni bir yapılanma olur. Çok fazla zaman yok. Üç hafta sonra maç oynuyorsunuz. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Bunu anlamış değilim. Bırakın insanlar sakin kafayla karar versinler."

Terim, "Bu dört maçta da biz bu çocukların, milli takımın, federasyonun yanında olalım." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bugün her Türk her maçtan evvel İstiklal Marşı okuyor ve coşkuyla okuyoruz. Bu ay-yıldızı ben de, Şenol da beraber göğsümüzde taşıdık. Sonra da hoca olarak taşıdık. Bizden daha fazla başka isteyen kim olabilir? İşin teknik boyutu geberttiniz. Ekonomi boyutunu öldürdünüz, bu nedir? Bir sakinleşelim arkadaşlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 4 maç var, her şey değişir. Bu konuştuklarımızı belki gülerek anarız. Ne yaptık? Biz neler yapmıştık, ne hata etmiştik. Durun bakalım, hakem daha düdüğü çalmadı. Hani biz bitti demeden bitmezdi? Şu an tam zamanı işte arkadaşlar lütfen."