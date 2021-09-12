Uğurcan Çakır: Abdülkadir Ömür'e yapılanı doğru bulmuyorum

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında alınan bir puandan memnun olduğunu belirtti. İlk yarı oyundan çıkarken taraftarlar tarafından Abdülkadir Ömür'ün ıslıklanmasıyla ilgili de konuşan Çakır, "Abdülkadir Ömür'e yapılanı doğru bulmuyorum" dedi.

2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır maç sonu açıklamalarda bulundu.

Bir puanın önemine vurgu yapan Uğurcan Çakır, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. 30-35 dakika iyi oynamadık, golleri de yedik. İlk devre bitmeden attığımız gol iyi geldi. 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemli. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi savaştık, iyi mücadele ettik. 1 puan değerli diye düşünüyorum." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür'ün ıslıklanmasıyla ilgili de konuşan milli kaleci, "Oyundan çıkarken tribünden istenmeyen sesler oldu. Ben doğru bulmuyorum. Bu formayı giyen her oyuncu çok değerli. Zaten taraftarlara alkış tutmaları için hareket de yaptım. Abdülkadir Ömür de Trabzonspor forması giyen her oyuncu gibi değerli." ifadelerini kullandı.

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