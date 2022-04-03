Maç sonucu | Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31’inci haftasında 70 puanla lider Trabzonspor sahasında, 46 puana sahip Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Beşiktaş'ta Larin kırmızı kart gördü. Batshuayi ise penaltı atışından yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31’inci haftasında 70 puanla lider Trabzonspor sahasında, 46 puana sahip Beşiktaş ile karşılaştı.

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak ligin son 2 haftasında 5 puan yitirdi.

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, siyah-beyazlı takım karşısında da 2 puan kaybetti.

Ligde puanını 71'e yükselten Karadeniz ekibinin en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkı da 13'e düştü.

Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçında bir penaltı kaçırdığı ve son bölümleri 10 kişi oynadığı zorlu Trabzon deplasmanında 1-1'lik beraberlikle döndü.

Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Cornelius atarken siyah-beyazlı takımın golünü ise 71. dakikada Rosier kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, 69. dakikada Batshuayi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Gaziantep maçı öncesi 3 cezalı

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 3 oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada sarı kart görerek 4. sarı kartlarını alan Siopis, Bakasetas ve Djaniny, gelecek hafta takımda yer alamayacak.

Siyah-beyazlı takımda 70. dakikada oyuna giren Larin ise 10 dakika sonra kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

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Stat: Medical Park Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 84 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 70 Berat Özdemir), Visca (Dk. 87 Kouassi), Nwakaeme (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 87 Yusuf Erdoğan) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 75 Pjanic), Ghezzal (Dk. 90 Hutchinson), Alex Teixeira (Dk. 70 Larin), Batshuayi (Dk. 70 Kenan Karaman) Goller: Dk. 56 Cornelius (Trabzonspor) Dk. 71 Rosier (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 81 Larin (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 36 Can Bozdoğan, Dk. 53 Montero, Dk. 75 Kenan Karaman, dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş) Dk. 78 Djaniny, Dk. 80 Siopis, Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor)

Maçtan önemli anlar

8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.

56. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında, ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

80. dakikada Siopis tarafından arkadan çekilen Larin, daha sonra rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.

90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.