Ahmet Çakar: Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığını iddia etti.

Trabzonspor'da Uğurcan'a atılan geri pas sonrası genç eldiven topu eline aldı. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, endirekt serbest vuruş kararı verdi. Çift vuruş, Uğurcan'ın topu eline aldığı bölgeden kullanılırken, Ahmet Çakar vuruşun kullanıldığı yerin yanlış olduğunu söyleyerek kurak hatası yapıldığını öne sürdü.

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa (Kaleci Uğurcan'a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbey yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır" dedi.

Çakar, sonraki paylaşımlarında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ya MHK ne haber vasıfsız adamlar.13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor. MHK , çok bilmişler. Bakın FIFA talimatı. Federasyonun da sitesinde duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi..."