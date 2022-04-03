Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına: Şampiyon oluyoruz, bayrakları hazırlasınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçını yorumladı. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Şampiyon oluyoruz zaten. Resmileşmesini bekliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk etiği Beşiktaş'la 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı beIN SPORTS'a konuştu.

İyi bir takıma karşı iyi bir mücadele sergilediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon. Hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu.

Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Çok gururlandım. Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Herhalde bayramda, Ramazan'ın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız. Bayrakları hazırlasınlar. Kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.