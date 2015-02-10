Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'na 6 ay hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 180 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verdi.

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'la telefonda konuştuğunu açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu'na verilen cezalar ve gerekçeleri şöyle:

1-) Kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamaları için 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL.

2-) Fenerbahçe maçı öncesi hakem Bülent Yıldırım'ı araması nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 130 bin TL.

3-) Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL

PFDK ayrıca, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Aslan'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL, yönetici Ali Uzunay'a da sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesaptan sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu için 28 gün hak mahrumiyeti ve 34 bin TL, Trabzonspor Kulübü'ne de, resmi sitedeki sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle 150 bin TL para cezaları verildi.