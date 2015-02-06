Trabzonspor Başkanı: Fenerbahçe maçını hakem hataları ile kaybedersek takımı sahadan çekeceğim

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Bu maçta da bariz hakem hataları ile maçı kaybedersek, takım o dakikadan itibaren sahadan çekilip Trabzon'a gelecek" diye konuştu.

Hacıosmanoğlu, bordo-mavili takım ile İstanbul'a hareket etmeden önce, Trabzon Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamaları sorması üzerine Hacıosmanoğlu, "Söyleyecek bir şey yok. Bizim söylediğimiz lafın üzerinden 24 saat geçmeden bizi PFDK'ya sevk ediyorlar. Çok da etkilenmiyoruz. Bizim sözlerimizin manalarını anlarlarsa insanların bize teşekkür etmeleri lazım" diye konuştu.

Kendilerinin sadece sahada hakkaniyetli bir şekilde maçların yönetilmesini istediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Oyuncular sahaya 11 kişi çıkıyor, onlar mücadele etsin, kim alın terini dökerse, kim hak ederse o kazansın, dış etkenler ona etki etmesin diyoruz. Başka bir şey söylediğimiz yok bizim. Bugüne kadar canımız çok yandı. Büyük yatırımlar yaptık. Onların karşılığında hakem hatalarından kaybettiğimiz puanları sağır sultan bile biliyor ama ilgililer bilmiyorsa onlara hatırlatmak bizim görevimiz."

'Hakem arkadaşımıza güveniyoruz, kendisiyle konuştuk'

Fenerbahçe maçında hakem hatası ile maç kaybetmeyeceklerini ifade eden Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "Bu maçta da 'hakem hatası ile maç kaybetmeyeceğiz' dedik, hakem kararı ile kaybedeceğiz ama. Cezalı olduğumuz için maçı televizyondan izleyeceğiz, pozisyonların tekrarını daha rahat seyrediyorsun. Hakem arkadaşımıza rakip takımın dediği gibi biz de güveniyoruz. Kendisiyle konuştuk. Sadece kendisinden kim hak ediyorsa onun kazanmasını sağlayacak yönetim göstermelerini istedik. Başka bir şey istemedik. Başkaları gibi hakkımız olmayanı bize versinler demiyoruz, biz o kültürden gelmiyoruz. Biz hakkına riayet eden insanlarız. Öyle bir toplumda yaşıyoruz. Bir oyun bu, oyun olduğunu unutmayalım ama sahada mücadele edenler kazansın. Onun dışındaki hiçbir etken sonucu etkileyecek bir ortam yaratmasın."

'Takım o dakikadan itibaren sahadan çekilir Trabzon'a gelecek'

Hacıosmanoğlu, bugüne kadar hakem hatalarından dolayı çok canlarının yandığını kaydederek, "Ondan dolayı bunları söylüyoruz. Bu maçta da bariz hakem hataları ile maçı kaybedersek o maç bitmeyecek. Yetkili arkadaşlara da söyledim zaten, takım o dakikadan itibaren sahadan çekilip Trabzon'a gelecek. Ondan sonra bizim söylemlerimizi yanlış anlayıp da ona cevap verenler, özellikle Federasyon ve yetkilileri, ondan sonra kendi şapkalarını önüne koyup Türk futbolunu nasıl yönettiklerini kendileri düşünürler. Ondan sonra da Türk futbolunda gelişecek olayları onlarla beraber seyrederiz" dedi.