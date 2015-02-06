Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'dan yeni açıklama

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Fenerbahçe maçında kasti hakem hatası görürsem takımı sahadan çekerim" şeklindeki açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü, yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi bir açıklama daha yaptı. Açıklamada “adaletli olma, adil davranma” çağrısında bulunuldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;



3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve halen sürmekte olan şike sürecinin asıl mağduru olan futbolseverler, hala adalet beklentilerini sürdürmektedir.

Kulüp bazında şikenin 1. dereceden mağduru olan Kulübümüz, adalet isteğini ve arayışını yüksek kararlılıkla devam ettirme azminden asla vazgeçmeyecektir. Şike sürecinin mutlaka adalet menziline varacağı inancını da korumaktadır. Bu konudaki inancımızın ana dayanağı haklılığımız ve hukuk kurallarıdır.

Türkiye Futbol Federasyonunun hukuk, yasa, talimat ve içtihatları hiçe sayarak aldığı şike kararlarının, UEFA Disiplin, Kontrol ve Etik Komitesi, UEFA Temyiz Kurulu ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından dikkate alınmadığı herkesin malumudur.

Futbol Federasyonunun Trabzonspor’un adalet mücadelesinden rahatsız olduğu, kendi hukuksuz kararlarına ram olmasını istediği de bir sır değildir.

Şike sürecinde; gerek fikstür, gerek hukuk kurullarının kararları, gerekse hakem hataları hep Trabzonspor’un abartılı bir şekilde aleyhine olmaktadır.

Bu bağlamda; Şike Operasyonu kapsamında (11.07.2011 tarihinde) incelenen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın bilgisayarından çıkan ve Şike Davası iddianamesinin 68. klasör 282. sahifesinde yer alan “Hakemlerin yakın çevrelerine sorduk, işte hakemlerimizin tuttukları, sempati duydukları takımlar” başlıklı bir doküman ele geçirilmiştir. Bu listede yer alan Fenerbahçeliler olarak isimlendirilen hakemlerin başında Bülent YILDIRIM gelmektedir. Adı geçen dokümanda “Trabzonsporlular” olarak isimlendirilen iki hakem ismi de geçmektedir.

Dikkat çekici olan, Fenerbahçeli olarak tanımlanan hakemlerin başta Fenerbahçe olmak üzere kulübümüz de dahil her takımın maçını yönetiyor olmalarına rağmen, TRABZONSPORLULAR OLARAK TANIMLANAN HAKEMLERİN HİÇBİR FENERBAHÇE MAÇINDA GÖREV ALMIYOR OLMALARIDIR. Bu garip durum, Futbol Federasyonu tarafından bugüne kadar hiçbir şekilde izah edilememiştir. Futbol Federasyonunun, hakem atamalarında bu listedeki tanımlamalara itibar ettiği de açıktır.

Kulübümüz ve Camiamız, hakem hatalarının sürekli Trabzonspor aleyhine olmasından dolayı haklı bir şüphe içerisinde olup; ilgilileri ikaz etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bizi anlamadığı ya da anlamak istemediği ortadadır. Bizim tek isteğimiz adalettir. Karşılaşmaların adil yönetilmesini talep etmenin rakipleri ve Federasyonu neden rahatsız ettiğini de anlamak mümkün değildir.

İcra makamlarının görevi; muhataplarını iyi niyet ve adaletli davrandıkları konusunda ikna etmektir. Bir kulübü hedef alarak yapılan tahrik ve tahkir içeren açıklamalar, yönetim erkini elinde bulunduranların zafiyetini, yetersizliğini ve yanlı olduğunu gösterir.

Trabzonspor, spor alanlarının bütünleştirici etkisine ve sporun kardeşliğe açılan kapı olduğuna inanmaktadır. Bu amaca ulaşmanın birinci ve olmazsa olmaz şartını da ADALETLİ OLMA, ADİL DAVRANMA olarak görmekteyiz.

Bir kez daha ADALET MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ, HUKUK ZEMİNİNDE, ADALETİ ENGELLEYEN HERKESLE VE HER MAKAMLA HAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZİ BELİRTİR, TÜRK FUTBOLUNUN DOĞRU VE ADİL ELLERDE YÜKSELEBİLECEĞİNİ HATIRLATIRIZ.

Hakemlerimizi etki altına almaya yönelik tüm hareketler anlamsızdır

Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamaya, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) tepki geldi.

"Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı telefonla arayarak görüşmesi, futbolumuzda örneği görülmemiş bir olaydır" ifadesiyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakemimiz, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisini aramasının akabinde derhal Merkez Hakem Kurulu Başkanımızı arayarak durumu aktarmış ve kendisini bilgilendirmiştir. Hakemlerimiz kulüp yöneticilerinin görüşleri ve müdahaleleriyle değil, Futbol Oyun Kuralları’yla hareket etmekte ve sadece sahada gördüklerini çalmaktadır. Bu nedenle hakemlerimizi etki altına almaya yönelik tüm hareketler anlamsızdır ve kesinlikle sonuçsuz kalacaktır. Bu olay göstermiştir ki hakemlerimize yönelik baskı kurma çabası, aklın ve vicdanın kabullenemeyeceği bir seviyeye gelmiştir."

TFF ayrıca Hacıosmanoğlu'nun davranışını kınadı ve Trabzonspor başkanının tüm futbol kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.