T24 LogoT24 Logo
Spor

'Sahadan çekiliriz' diyen Hacıosmanoğlu'na Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını göreve davet ettiklerini açıkladı

05 Şubat 2015 21:35

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerin hakem Bülent Yıldırım'a yönelik açıklamalarına sarı lacivertliler tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama;
 
"Haftasonu oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesinde, misafir takımın başkanı ve yöneticilerinin, maçın hakemini etkilemeye yönelik provokatif ve manipülasyon içeren açıklamaları tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir.

Takımımıza karşı mücadele edecek olan takımların, sahamıza konuk olmadan önce hakemlerle ilgili yaptıkları açıklamaların artık süreklilik arz ettiğini düşünmekle birlikte, Türk Futbolu’nda ortamı germekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu tarz açıklamalar karşısında Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını göreve davet ediyoruz.

Bununla birlikte, Merkez Hakem Kurulu tarafından bahse konu müsabakaya atanan ve Türk hakemlerinin içinde önemli bir değer olduğuna inandığımız Sayın Bülent Yıldırım’ın, söz konusu açıklamalar karşısında hiçbir baskı altında kalmayarak iki takıma da hakkaniyetle yaklaşacağına olan inancımızı kamuoyuyla paylaşırız."

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe maçında hakem hatası yaşanırsa, takımı sahadan çekeceğini söylemişti.

 

 

ETİKETLER

fenerbahçeibrahim hacıosmanoğlubülent yıldırımhakemtrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24