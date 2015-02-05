'Sahadan çekiliriz' diyen Hacıosmanoğlu'na Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerin hakem Bülent Yıldırım'a yönelik açıklamalarına sarı lacivertliler tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama;



"Haftasonu oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesinde, misafir takımın başkanı ve yöneticilerinin, maçın hakemini etkilemeye yönelik provokatif ve manipülasyon içeren açıklamaları tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir.

Takımımıza karşı mücadele edecek olan takımların, sahamıza konuk olmadan önce hakemlerle ilgili yaptıkları açıklamaların artık süreklilik arz ettiğini düşünmekle birlikte, Türk Futbolu’nda ortamı germekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu tarz açıklamalar karşısında Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını göreve davet ediyoruz.

Bununla birlikte, Merkez Hakem Kurulu tarafından bahse konu müsabakaya atanan ve Türk hakemlerinin içinde önemli bir değer olduğuna inandığımız Sayın Bülent Yıldırım’ın, söz konusu açıklamalar karşısında hiçbir baskı altında kalmayarak iki takıma da hakkaniyetle yaklaşacağına olan inancımızı kamuoyuyla paylaşırız."

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe maçında hakem hatası yaşanırsa, takımı sahadan çekeceğini söylemişti.