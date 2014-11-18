Torun Center'da eksiklikler belirlendi, 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi!

İstanbul Mecidiyeköy’de, inşaatı devam eden Torun Center rezidansında, 10 işçinin asansör kazasında hayatını kaybetmesi ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri, firmanın, işçilerin kıdem tazminatından, fazla mesailerine, fazla çalışma ücretlerinden genel tatil günlerinde çalıştırılmalarına kadar bir dizi eksikliği daha ortaya çıkardı. Belgelerdeki inceleme ardından 185 işçi için saptanan eksiklikler doğrultusunda, firmadan ceza gibi toplam 1 milyon 600 bin lira tahsil edilerek, işçi alacaklarının ödenmesi sağlandı.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi’ndeki eski Ali Sami Yen Stadyumu’nun bulunduğu alanda yapımı halen devam eden rezidans inşaatında, geçen 6 Eylül cumartesi günü 19.30’da işçilerin bulunduğu asansör, 32’nci kattan zemine düştü. Torun Center inşaatındaki bu kazada asansörde bulunan 10 işçi öldü. Kaza ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin başlattığı soruşturmada, 10 işçinin ölümünde 3 temel ihmal saptandı. Buna göre; kazaya asansörü en üstte durdurmaya yarayan bir yerde ’son nokta’ olarak kabul edilen bölümde yer alan ’stoper’ parçalarının takılmaması neden oldu. Raylardan bir bölümü çıkan asansörü, üzerindeki yükle taşıyamayan dişliler de kırıldı ve asansör 32’nci kattan zemine çakıldı. Bunun yanı sıra yine yük taşıyan asansörler ile işçileri taşıyanların ayrı olması gerektiği ancak burada ikisinin de bir arada olduğu ortaya çıktı. Ayrıca asansörü genellikle işe yeni başlayan acemi işçilerin kullandığı tespit edildi. Son kazada da asansörü kullanan operatör işçinin de, 5 gün önce çalışmaya başladığı için deneyimsiz olduğu belirlendi.

25 sanık için dava açıldı

Taylan Yıldırım’ın DHA’daki haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlarken, 4’ü tutuklu 25 sanık hakkında ’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, İstanbul’daki 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 25 sanık için, 22.5’ar yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Yunus Emre Torun, Mehmet Torun, Lütfü Vardı, Abdülvahit Kaplan, Tuncer Akarçay, Haluk Okur, Bektaş Ateş ve Özmen Özmenoğlu hakkında ’Taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ ve ’Yargı görevini yapanı etkileme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Yeni eksiklikler ortaya çıktı, 1 milyon 600 bin lira alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, kazanın yanı sıra, firmadaki işçilerin durumlarına yönelik araştırma başlattı. Kısa süre önce tamamlanan bu araştırmada firmanın, 10 işçinin öldüğü asansör kazasındaki kusurlarının yanı sıra, işçi hakları konusundaki işlemleri de yine eksik yaptığı ortaya çıktı. Firmanın, işçilerin kıdem tazminatından, fazla mesailerine, fazla çalışma ücretlerinden, genel tatil günlerinde çalıştırılmalarına kadar bir dizi hak ihlali yaptığı saptandı. Belgelerdeki incelemelerde, bu şekilde 185 işçinin, haklarının verilmediği tespit edildi. Bunun üzerine, firmadan alacaklara karşılık toplam, 1 Milyon 600 Bin lira, tahsil edildi. Bakanlık yetkilileri de, bu paranın, işçilere dağıtıldığını söyledi.