Mecidiyeköy'deki asansör faciasında 10 aileden 8'i davadan vazgeçti

Torun Center inşaatında yaşanan asansör faciası sonucu hayatını kaybeden 10 işçiden 8'inin ailesine yüksek miktarda para teklif edilince 8 aile parayı kabul edip şikayetlerini geri aldı. Ancak faciada hayatını kaybeden Murat Usta'nın ailesinin açtığı 1 milyon 120 bin liralık tazminat davası ise devam ediyor.

Kaza sonrası dava açılmaması için firma tarafından kendilerine para teklifi yapılmadığını söyleyen Murat Usta’nın eşi Ayşe Usta, ‘eşim kazadan önce sık sık asansörlerin bozuk olduğunu söylüyordu. Eşim hayatını kaybettiğinde ben 8 aylık hamileydim. Eşimin ölümü beni çok etkiledi. Düşük yapma riskim ortaya çıktı ve iki hafta erken doğum yaptım. Şu anda perişan durumdayız. Bu davanın peşini bırakmayacağız’ dedi.

‘Eşim asansörün bozuk olduğunu söylüyordu’

İdris Emen’in Radikal’deki haberine göre, Eşinin iş yerinde gördüğü güvenlik sorunlarını kendisiyle paylaştığını söyleyen Usta sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eşim alçıpan ustasıydı. Yaklaşık 10 yıl boyunca inşaatta çalıştı. İşteyken yaşadıkları sıkıntıları eve geldiğinde benimle paylaşıyordu. Torun Center’da çalışırken sık sık asansörün bozulduğunu, ancak buna rağmen çalıştıklarını söylüyordu.

Eşim, eniştesi ve kuzeniyle beraber aynı iş yerinde çalışıyordu. Asansör faciasında eşimin eniştesi ve kuzeni de hayatını kaybetti. Eşimin ölümü bizi çok sarstı. Kazadan sonra kayın babam ile kayın validem yanıma taşındılar. Şimdi onlarla beraber yaşıyoruz.”

‘Eşim öldüğünde 8 aylık hamileydim’

Kazanın yaşandığı 6 Eylül tarihinde 8 aylık hamile olduğunu belirten Ayşe Usta yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“İki yıl önce evlendik. Eşim hem ailesine hem de bana bakıyordu. 4 kişi toplam 2 bin lirayla geçiniyordu. Kaza yaşandığında ben 8 aylık hamileydim. Kaza sonrasında yaşadığım psikolojik sorunlar yüzünden düşük yapma riskim ortaya çıktı. Nitekim iki hafta erken doğum yaptım. Esen adında 20 günlük bir kızım var. Doktorlar kızıma Sarılık teşhisi koydular. Kızımı tedavi için sürekli hastaneye götürüyorum. Ancak tedavisini karşılayacak param bile yok. Eşimin annesi ve babası da yaşlı olduğu için bir takım sağlık sorunları yaşıyorlar. Şu anda perişan durumdayız. Kaza sonrasında tazminat davası açmamamız için firma bizimle görüşmedi. Dava açmamamız için bize para teklifinde bulunan olmadı. Firma bizimle ilgilenmeyince önce 820 bin liralık tazminat davası açtık. Daha sonra da kızım dünyaya gelince onun için de 300 bin lira tazminat talep ettik. Toplam 1 milyon 120 bin liralık tazminat davamız hala devam ediyor.”