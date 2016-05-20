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Yaşam

Topuklu giymeye zorlanan garson kanayan ayaklarını paylaştı

Bir haftada 11 bin 500 defa paylaşılan fotoğraf, topuklu ayakkabı giyme zorunluluğunu uluslararası arenada tartışmaya açtı

20 Mayıs 2016 02:45

İş yerinde topuklu ayakkabı giymeye zorlanan garson kadın, kanayan ayaklarının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Bir haftada 11 bin 500 defa paylaşılan fotoğraf, topuklu ayakkabı giyme zorunluluğunu uluslararası arenada tartışmaya açtı.

Kanada, Edmonton’da bulunan Joey Restoranları, kadın garsonların en az 2.54 cm topuklu ayakkabı giymesini zorunlu kılıyor. Nicola Gavins, Facebook’ta paylaştığı fotoğrafla, topuklu ayakkabı giyme zorunluluğunu eleştirdi.

Nicola’nın paylaştığı fotoğrafta şunlar yazıyor:

“Joey Restoranlarında yemek yiyen tanıdıklarıma sağlık açısından aykırı bir durum olmadıkça kadın garsonlara topuklu ayakkabı giymesini zorunlu kılan bir kıyafet politikaları var. Arkadaşım ayak parmağını kaybedecek kadar ayağının kanamasına rağmen topuklularını düz ayakkabıları ile değiştirdiği için, şefi tarafından azarlandı.

Ek olarak, kadın çalışanlar 30 dolar karşılığında üniforma almak zorundayken erkek çalışanlar istedikleri siyah kıyafeti giyebilmekte. (Topuklu giyme zorunluluğu yok.) Cinsiyetçi, modası geçmiş ve tamamen iğrenç talepleri olan bir politika.

Hizmet sektöründe çalışan bir çok arkadaşım var ve iyi bahşiş alabilmeleri için servis yaparken rahatlarından feragat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Ben bunları desteklemeye devam edeceğim.”

 

 

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