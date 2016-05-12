T24 LogoT24 Logo
Dünya

Topuklu ayakkabı tartışmasında zafer kadın çalışanın oldu

İmza kampanyası başlatmış ve binlerce kişinin imzası toplanmıştı

12 Mayıs 2016 18:30

İngiltere'de yüksek topuklu ayakkabı giymeyi reddeden geçici resepsiyonisti ödeme yapmadan evine gönderen şirket, kıyafet kurallarını değiştirdiğini açıkladı.

Büyüyen kamuoyu tepkisi üzerine geri adım atan Portico şirketi "derhal geçerli olmak üzere, kıyafet kurallarını değiştirdiğini ve kadın çalışanların artık düz ayakkabı giyebileceklerini" bildirdi.

Londra'daki bir finans şirketinin (PwC) resepsiyonunu işleten taşeron şirket Portico, 27 yaşındaki Nicola Thorp'a işe başladığı gün 5-10 cm yüksekliğinde topuklu ayakkabı giymesi gerektiğini söylemiş, Thorp bunu reddedince ücretini ödemeden eve göndermişti.

Resepsiyonist Thorp bunun üzerine işyerinde kıyafet düzenleyen kuralların değiştirilmesi talebiyle bir imza kampanyası başlatmış ve binlerce kişinin imzasını toplamayı başarmıştı.

Thorp BBC'ye verdiği bir mülakatta bütün gün ayakta çalışılan bir işte yüksek topuklu ayakkabılarla çalışmanın çok güç olduğuna işaret etmiş "Şirketler kıyafet kuralları koyabilir. Ama bu kurallar toplumsal yaşamla uyumlu olmalı. Kadınlar düz ayakkabı giyerek de şık olabilirler" demişti.

Çalışmayı güçleştiren böylesi bir kıyafet kuralının erkeklere neden uygulanmadığını da sorgulayan Thorp, "İşi zorlaştırmasına ek olarak bunun cinsiyetçi bir boyutu da var. Şirketlerin kadın çalışanlarına bu kuralı dayatmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.

 

ETİKETLER

topuklu ayakkabışirketçalışankadıningiltere imza kampanyası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24