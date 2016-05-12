Topuklu ayakkabı tartışmasında zafer kadın çalışanın oldu

İngiltere'de yüksek topuklu ayakkabı giymeyi reddeden geçici resepsiyonisti ödeme yapmadan evine gönderen şirket, kıyafet kurallarını değiştirdiğini açıkladı.

Büyüyen kamuoyu tepkisi üzerine geri adım atan Portico şirketi "derhal geçerli olmak üzere, kıyafet kurallarını değiştirdiğini ve kadın çalışanların artık düz ayakkabı giyebileceklerini" bildirdi.

Londra'daki bir finans şirketinin (PwC) resepsiyonunu işleten taşeron şirket Portico, 27 yaşındaki Nicola Thorp'a işe başladığı gün 5-10 cm yüksekliğinde topuklu ayakkabı giymesi gerektiğini söylemiş, Thorp bunu reddedince ücretini ödemeden eve göndermişti.

Resepsiyonist Thorp bunun üzerine işyerinde kıyafet düzenleyen kuralların değiştirilmesi talebiyle bir imza kampanyası başlatmış ve binlerce kişinin imzasını toplamayı başarmıştı.

Thorp BBC'ye verdiği bir mülakatta bütün gün ayakta çalışılan bir işte yüksek topuklu ayakkabılarla çalışmanın çok güç olduğuna işaret etmiş "Şirketler kıyafet kuralları koyabilir. Ama bu kurallar toplumsal yaşamla uyumlu olmalı. Kadınlar düz ayakkabı giyerek de şık olabilirler" demişti.

Çalışmayı güçleştiren böylesi bir kıyafet kuralının erkeklere neden uygulanmadığını da sorgulayan Thorp, "İşi zorlaştırmasına ek olarak bunun cinsiyetçi bir boyutu da var. Şirketlerin kadın çalışanlarına bu kuralı dayatmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.